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В Рязани впервые провели уникальную операцию на сетчатке глаза
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В Рязани впервые провели уникальную операцию на сетчатке глаза
АиФ Рязань
1 час назад
Фото:
АиФ Рязань
Женский форум
Во втором офтальмологическом отделении Областной клинической больницы имени Семашко впервые провели операцию на сетчатке глаза, сообщает пресс-служба регионального
минздрава
.
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