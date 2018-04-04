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В Рязани впервые провели уникальную операцию на сетчатке глаза
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В Рязани впервые провели уникальную операцию на сетчатке глаза 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Во втором офтальмологическом отделении Областной клинической больницы имени Семашко впервые провели операцию на сетчатке глаза, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
АиФ Рязань: последние новости
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