В зоопарке Новосибирска родились лемуры-близнецы

В павильоне «Тропический мир» Новосибирского зоопарка в вольере с кошачьими лемурами родились сразу пять малышей, сообщается на сайте зоопарка.

При этом две самки принесли двойню, что довольно большая редкость как в дикой природе, так и в неволе.

Представители семейства лемуровых известны крепкими семейными узами. Новорожденный детеныш виснет на шерсти матери и только в возрасте одного-двух месяцев привыкает сидеть на спинах других лемуров из семейной группы.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке после спячки проснулись белогрудые ежи. Одной из первых из спячки вышла самка по кличке Анджела. Сейчас она набирается сил и возвращается к привычному образу жизни.

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