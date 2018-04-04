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В зоопарке Новосибирска родились лемуры-близнецы
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В зоопарке Новосибирска родились лемуры-близнецы 

Мир24 1 час назад
В павильоне «Тропический мир» Новосибирского зоопарка в вольере с кошачьими лемурами родились сразу пять малышей, сообщается на сайте зоопарка.
При этом две самки принесли двойню, что довольно большая редкость как в дикой природе, так и в неволе.
Представители семейства лемуровых известны крепкими семейными узами. Новорожденный детеныш виснет на шерсти матери и только в возрасте одного-двух месяцев привыкает сидеть на спинах других лемуров из семейной группы.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке после спячки проснулись белогрудые ежи. Одной из первых из спячки вышла самка по кличке Анджела. Сейчас она набирается сил и возвращается к привычному образу жизни.
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