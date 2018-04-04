Нобелевские лауреаты. Рихард Кун: от витамина А до прадедушки «Новичка»

Как одноклассник Вольфганга Паули стал одним из самых плодовитых химиков в истории и что помогло ему преуспевать при нацистском режиме, читайте в новом выпуске рубрики «Как получить Нобелевку».

Рихард Кун Родился 3 декабря 1900 года, Вена, Австро-Венгрия

Умер 1 августа 1967 года, Гейдельберг, Федеративная Республика Германия

Нобелевская премия по химии 1938 года. Формулировка Нобелевского комитета : «В знак признания проделанной им работы по каротиноидам и витаминам (for his work on carotenoids and vitamins)».

Почему-то в биографии нашего героя часто пишут, что отец его, Рихард Клемент Кун-старший, был «инженером». Формально это правильно, но все же напоминает слова Шерлока Холмса о его брате Майкрофте: «он занимает незаметный пост в британском правительстве, но подчас он и есть само британское правительство». Отец Рихарда Куна был гидроинженером, по совместительству — старшим служащим правительства Королевства и земель, представленных в Рейхсрате, а также земель венгерской короны Святого Стефана, более известного как Австро-Венгрия. Он руководил такими проектами, как постройка новых каналов или реконструкция морского порта в Триесте. Согласитесь, это не просто «инженер». Рихард-старший женился на Анжелике Родлер, школьном учителе. У этой замечательной пары родилось двое детей — сначала дочка, затем сын. Угадайте, как их назвали влюбленные друг в друга родители? Правильно, Анжелика и Рихард.

Мама считала, что лучше нее никто не сможет дать своим детям начальное образование, и в итоге она выхлопотала (без труда, думается) разрешение учить Анжелику и Рихарда дома. Она не ошиблась — в девять лет сын был уже подготовлен настолько, что легко поступил в престижную Деблингскую гимназию в Вене (Деблинг — это самый дорогой и престижный район столицы Австрии). Впрочем, там учились не только дети чиновников и богатеев, но и просто очень талантливые дети. Так случилось, что с 1910 по 1917 годы одноклассником Куна стал уроженец знатной еврейской семьи Пасхелес, крестник философа Эрнста Маха, и будущий нобелевский лауреат 1945 года Вольфганг Паули.

Кун успел повоевать в Первую мировую — он окончил гимназию в 1917 году и отправился на фронт, где сражался на передовой, но в ноябре 1918 года целый и невредимый вернулся в Вену. На его глазах рухнул мировой порядок, похоронив под своими обломками империю, за которую Кун воевал.

Но будущего нобелевского лауреата уже больше интересовала наука. 18-летний юноша вернулся к учебе. Став студентом Венского университета, он два семестра занимался дома, по книжкам — у университета не хватало помещений. Несмотря на привычку к домашнему обучению, Кун все же был не очень доволен таким состоянием дел и уехал «за границу» — в Мюнхен, куда, по счастливому стечению обстоятельств, переместился преподавать нобелевский лауреат Рихард Вильштеттер, получивший свою премию за изучение природных красителей в 1915 году.

Именно у Вильштеттера Кун получил свою докторскую степень. Совсем незадолго до 22-летия ему достался заветный диплом доктора summa cum laude за диссертацию «О специфичности ферментов в метаболизме углеводов». Путь в большую науку был открыт.

Нужно сказать, что Кун за свою, в общем, не очень долгую жизнь уделил самое пристальное внимание огромному классу органических соединений. Он опубликовал всего более семисот работ, «посвященных аминокислотам, белкам, ферментам, ароматическим и алифатическим углеводородам, включая как природные каротиноиды, так и синтетические полиены, кумулены, высшие жирные кислоты и радикалы, витаминам, факторам роста и ингибиторам, таким гетероциклам как флавины, третразолиевые соли, открытые недавно вердазилы и другие азотсодержащие радикалы; хинонам, ганглиозидам, гликозидам и сахарам, в многостраничных описаниях», — так описывает плодовитость своего героя биограф Куна, Ганс Баер.

При этом Кун занимался не только синтезами и исследованием метаболизма тех или иных веществ, но и более фундаментальными вещами. Например, вдохновленный трудами первого нобелевского лауреата по химии, Якоба Хендрика Вант-Гоффа, он много времени уделял стереохимии.

Нобелевская работа Куна началась с очередного достижения его учителя, Рихарда Вильштеттера. Именно он установил структуру одного из биологически активных пигментов, каротина, который содержался в моркови.

В 1931 году независимо друг от друга Кун и Пауль Каррер установили, что каротин состоит, на самом деле из двух молекул — альфа-каротина и бета-каротина. Порядок соединения атомов в них был одинаков, однако в молекуле было разное положение одной из двойных связей (потом Кун открыл и гамма-каротин, за которым последовали и дельта-каротин, и эпсилон-каротин.

Именно Кун сумел показать, что и альфа-каротин, и бета-каротин — это вещества, которые в процессе метаболизма превращаются в витамин А, являясь его провитаминами. Он выяснил, что печень может вырабатывать две молекулы витамина А либо из одной молекулы бета-каротина, либо из двух молекул альфа-каротина.

От витамина А Кун затем перешел к следующей букве, уже в сотрудничестве с двумя другими учеными — Паулем Дьерди (не путать с нобелевским лауреатом и тоже исследователем витаминов Альбертом Сент-Дьерди) и Теодором Вагнером-Яуреггом (не путать с нобелевским лауреатом Юлиусом Вагнером-Яуреггом, придумавшим лечить третичный сифилис заражением малярией).

К тому времени витамин B2 был уже открыт. Однако еще не изолирован. Вместе с коллегами Кун сумел из нескольких тысяч литров молока выделить около грамма лактофлавина (так тогда назывался рибофлавин). Затем Кун изучил то, как лактофлавин распадается, образуя люмифлавин и направленным синтезом подтвердил структуру обоих веществ, а затем и показал роль витамина B2 в дыхательных процессах.

К моменту присуждения ему Нобелевской премии (а с премией 1938 года Нобелевский комитет определился лишь в 1939-м), он открыл и витамин В6, адермин. Однако Кун в тот год мог даже не надеяться подержать в руках заветный приз. После присуждения Нобелевской премии мира 1935 года немецкому журналисту Карлу фон Осецкому «за борьбу с милитаризмом в Германии», Адольф Гитлер запретил своим подданным принимать эту награду. Впрочем, в 1949 году в Стокгольме Куна чествовали как ни в чем ни бывало.

Надо сказать, что наш герой удивительно легко отделался во время существования Третьего Рейха. Был обласкан чинами, общался с верхушкой рейха. Сказали избавиться от коллабораторов-евреев — перестал с ними работать. Дали команду разработать отравляющее вещества — а что тут такого? Так что если бы Германия решилась бы применить созданный Куном в 1944 году зоман — фосфорорганическое боевое отравляющее вещество, «прадедушка „Новичка“» — то кто знает, не оказался бы Кун вместо Стокгольма в 1949 году в Нюрнберге в 1945-м…

Тем не менее, после войны он продолжил активно заниматься научной деятельностью, и стал еще более плодовитым автором, чем до Нобелевской премии. Видимо, Куну хватало в жизни всего двух вещей: любимой науки и любимой Дайси Хартман, которая еще в 1928 году, будучи студенткой Куна, вышла за молодого профессора и родила ему шестерых детей, двух сыновей и четырех дочерей. А на остальные вещи он просто не обращал внимания.

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