Нобелевские лауреаты. Рихард Кун: от витамина А до прадедушки «Новичка» 

Как одноклассник Вольфганга Паули стал одним из самых плодовитых химиков в истории и что помогло ему преуспевать при нацистском режиме, читайте в новом выпуске рубрики «Как получить Нобелевку».

Рихард Кун Родился 3 декабря 1900 года, Вена, Австро-Венгрия

Умер 1 августа 1967 года, Гейдельберг, Федеративная Республика Германия

Нобелевская премия по химии 1938 года. Формулировка Нобелевского комитета : «В знак признания проделанной им работы по каротиноидам и витаминам (for his work on carotenoids and vitamins)».