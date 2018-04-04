Сколько надо разбить ртутных градусников, чтобы это было опасно для жизни

Когда разбивается ртутный градусник, человеку необходимо сразу же предпринимать необходимые меры. Это связано с тем, что ртуть представляет собой высокотоксичный металл, который при испарении выделяет в воздух вредные вещества. Они не только ухудшают самочувствие всех находящихся в помещении людей, но и могут привести к летальному исходу. В одном градуснике отечественного производства содержится 1 грамм ртути. Чтобы спровоцировать смерть, достаточно разбить 2 термометра. Обуславливается это тем, что смертельной дозой для человека является 2 грамма ртути.

Как определяется отравление ртутью?

Если вовремя не убрать ртуть, через несколько часов после разбивания градусника может наступить острое отравление организма. Оно характеризуется следующими симптомами:

повышением температуры

ознобом

слабостью и головными болями

диареей

болями в животе

кровоточивостью десен

излишним выделением слюны

металлическим привкусом во рту повышенной возбудимостью

При первых признаках отравления вредоносной ртутью необходимо срочно вызвать врача. Самостоятельное лечение может привести к серьезным последствиям, среди которых поражение нервной системы или летальный исход.

Чего нельзя делать в том случае, если ртутный градусник повредился?

Что же делать в том случае, если упал ртутный градусник? Многие люди считают, что убрать этот металл можно с помощью пылесоса. Данное действие выполнять категорически нельзя! Пылесос провоцирует распространение паров ртути в воздухе и в дальнейшем он будет непригодным для использования. Кроме того, после собирания ртути запрещается выбрасывать ее в раковину, унитаз, поскольку этот металл оседает на трубах, в результате чего отравление может получить не только виновник сложившейся ситуации, но и его соседи.

Как себя спасти от отравления ртутью или смерти?

Чтобы предотвратить отравление или летальный исход, необходимо аккуратно убрать поврежденный ртутный градусник. Перед проведением данной манипуляции человек должен одеть резиновые перчатки. После этого ему следует собрать капли ртути и осколки градусника с помощью медицинской груши с тонким наконечником, листа бумаги, лейкопластыря и железного совка. Затем он должен обработать участок, где находился металл, хромсодержащими препаратами или же раствором

марганцовокислого калия. Завершающим этапом является проветривание помещения. Внимание! Если ртуть не была полностью собрана, то шарик диаметром 2-3 мм испарится только через 3 года. За все это время он будет отравлять токсическими испарениями всех людей, которые находятся в помещении.

Чтобы предотвратить данные неприятности, необходимо осторожно относиться к ртутному градуснику. Его нужно хранить в недоступном для детей месте. Кроме того, градусник рекомендуется положить в специальный чехол, ведь он в случае падения может защитить прибор от разбивания на осколки.

Сообщение Сколько надо разбить ртутных градусников, чтобы это было опасно для жизни появились сначала на Умная.