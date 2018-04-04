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Иллюстратор нарисовал Викторию Бекхэм и других участниц Spice Girls: ты удивишься
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Иллюстратор нарисовал Викторию Бекхэм и других участниц Spice Girls: ты удивишься 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В начале года появились слухи о том, что Spice Girls воссоединятся для того, чтобы отправиться в тур. Но потом, в интервью февральскому Vogue UK Виктория Бекхэм (43) опровергла информацию о туре. А позже представители группы объявили о том, что 5 «перчинок» перевоплотятся в супергороинь для анимационного фильма. По такому случаю западное издание Hypebae обратилось к иллюстратору Энтони Маламбе, который нарисовал участниц Spice Girls и превратил их в самых настоящих хайпбистов.
На иллюстрации Виктория Бекхэм в тренче Burberry и футболке Gucci, Мел Би (42) в худи Supreme x Louis Vuitton, а Эмма Бантон (42) в костюме Danielle Cathari x adidas Originals. Представляешь, чтобы знаменитые перчинки появились в таких образах в обычной жизни? Мы — нет!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/illyustrator-narisoval-viktoriyu-bekhem-i-drugih-uchastnits-spice-girls-ty-udivishsya/
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