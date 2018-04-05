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Обнаженные снимки помогли Памеле Андерсон пережить изнасилование в юности
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Обнаженные снимки помогли Памеле Андерсон пережить изнасилование в юности 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американская актриса и модель Памела Андерсон заявила, что в детстве ее совратила сиделка, и что первый секс с мужчиной у нее произошел без ее согласия. Слова артистки передает Us Weekly.
Андерсон подчеркнула, что из-за произошедшего в юности была очень стеснительной, и ей очень помогли съемки в журнале Playboy. «Я чувствовала себя в западне, и мне нужно было как-то освободиться. И [съемки] стали для меня настоящим прорывом, я познакомилась с художниками, активистами и настоящими джентльменами. Это была веселая и сумасшедшая жизнь», — призналась актриса.
Артистка добавила, что работа в голливудской киноиндустрии давалась ей очень тяжело. «Голливуд очень нелегкий. Это не самое любимое место для меня. Но это бизнес, и если ты хочешь такой жизни, то приходится играть в игру. Я рада, что теперь живу во Франции, Голливуд для меня — это слишком», — вспомнила она.
50-летняя Памела Андерсон известна ролями в таких сериалах и фильмах, как «Спасатели Малибу», «Не называй меня малышкой», «Стрипперелла» и «Супергеройское кино». Также является рекордсменкой по количеству появлений на обложках журнала Playboy.
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