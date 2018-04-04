Памела Андерсон рассказала, как Playboy спас ей жизнь

Памела Андерсон становилась девушкой с обложки Playboy 14 раз и была любимицей основателя издания Хью Хефнера . Вспомнив время сотрудничества с самым популярным мужским глянцем, 50-летняя актриса заявила, что обязана ему очень многим.

В детстве я была болезненно застенчива. Playboy вселил в меня уверенность и сделал сильнее. Это действительно спасло мне жизнь… У меня был внутренний зажим, от которого хотела избавиться. Знакомство с журналом стало прорывом для меня. Он подарил мне встречи с художниками, активистами и джентльменами. У меня была веселая и дикая жизнь,

— сказала Андерсон.

Стоит отметить, что в детстве и юности будущая звезда пережила насилие и долгое время боролась с последствиями психологической травмы.

Памела Андерсон

Сейчас она отказалась от Голливуда и выбрала спокойную жизнь в Европе. В феврале СМИ сообщили, что Памела переехала во Францию к своему бойфренду Адилю Рами.

Жить в Голливуде сложно. Это не самое любимое мое место, но оно связано с бизнесом. Если вы хотите так жить, то играете по правилам. Я счастлива, что сейчас живу во Франции. Предпочитаю расходовать свою энергию другими способами,

— добавила актриса.

Памела Андерсон на обложке Playboy