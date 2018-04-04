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Памела Андерсон рассказала, как Playboy спас ей жизнь
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Памела Андерсон рассказала, как Playboy спас ей жизнь 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Памела Андерсон
Памела Андерсон становилась девушкой с обложки Playboy 14 раз и была любимицей основателя издания Хью Хефнера. Вспомнив время сотрудничества с самым популярным мужским глянцем, 50-летняя актриса заявила, что обязана ему очень многим.
В детстве я была болезненно застенчива. Playboy вселил в меня уверенность и сделал сильнее. Это действительно спасло мне жизнь… У меня был внутренний зажим, от которого хотела избавиться. Знакомство с журналом стало прорывом для меня. Он подарил мне встречи с художниками, активистами и джентльменами. У меня была веселая и дикая жизнь,
— сказала Андерсон.
Стоит отметить, что в детстве и юности будущая звезда пережила насилие и долгое время боролась с последствиями психологической травмы.
Памела Андерсон
Сейчас она отказалась от Голливуда и выбрала спокойную жизнь в Европе. В феврале СМИ сообщили, что Памела переехала во Францию к своему бойфренду Адилю Рами.
Жить в Голливуде сложно. Это не самое любимое мое место, но оно связано с бизнесом. Если вы хотите так жить, то играете по правилам. Я счастлива, что сейчас живу во Франции. Предпочитаю расходовать свою энергию другими способами,
— добавила актриса.
Памела Андерсон на обложке Playboy
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