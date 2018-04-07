«Съемки в Playboy спасли мне жизнь»: Памела Андерсон рассказала о пережитом насилии

Знаменитая американская фотомодель и актриса Памела Андерсон откровенно рассказала о съемках для эротического мужского журнала Playboy. Красавица отметила, что они дали ей не только огромную популярность, но и возможность справиться с психологическими проблемами, с которыми она столкнулась в раннем возрасте.

Звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон дала интервью одному из зарубежных изданий, уточнив, что была жертвой сексуального насилия. По словам красавицы, в детстве ее домогалась сиделка, а в юности она пострадала от действий компании более взрослых парней. По словам Андерсон, из-за тяжелого детства она была очень стеснительной. Работа с редакторами популярного журнала Playboy стала для нее большим успехом, так как она начала общаться с разными людьми, которые ценили ее красоту и восхищались природными данными: «Я была очень зажата и съемки в Playboy буквально спасли мне жизнь».

Памела отмечает, что работа в Голливуде довольно сложная и ей тяжело там находиться. Но Андерсон указывает на то, что речь идет о кинобизнесе, который предполагает следование определенным правилам и с этим ничего нельзя поделать.

50-летняя Памела Андерсон 14 раз украшала обложку Playboy, что стало рекордом среди знаменитостей. Многие поклонники не верят, что раньше теледива была скованной и неуверенной в себе, ведь они привыкли видеть Памелу Андерсон в агрессивно сексуальном образе, который та часто демонстрировала: «Она прекрасна, одна из самых ярких блондинок мира». «Памела уже не та, но я все равно люблю ее». «Хорошо, что рассказала о пережитом насилии, я думаю, что ей стало легче».

«Ничего себе, я думала, что она родилась самоуверенной и роскошной женщиной!» «Очень красивая, восхищаюсь, что она в 50 лет так хорошо выглядит!» «Мне нравится Памела и 20 лет назад и сейчас, у нее нет возраста, секс-бомба!»

Многие считают, что Памела Андерсон прекрасно выглядит, но есть и те, кто уверен, что она злоупотребляет косметологическими процедурами. Недавно недоброжелатели указали на то, что она подобрала платье в тон синякам под глазами.