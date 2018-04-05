Советы от самых старых людей планеты, которые сделают вашу жизнь лучше

Оливкового масла много не бывает Удивительно, но большинство людей, разменявших сто лет, признавались, что после определенного возраста разработали свою собственную систему питания, добавив в рацион достаточное количество оливкового масла. При этом дамы почтенного возраста использовали этот продукт не только в пищу, но и в косметических целях — втирали в кожу, чтобы сохранить ее мягкость и красоту. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях Многие долгожители признаются, что несмотря на уверения врачей, так и не отказались от своих любимых алкогольных напитков (лишь уменьшили потребляемую дозу), любимых десертов или вредных блюд вроде гамбургера и картофеля фри. Но все советуют отказаться от сахара и сократить потребление красного мяса до двух раз в неделю. Вместо этого можно налегать, например, на рыбу. Исключите потребление газированных напитков От слова совсем! Вместо этого рекомендуется налегать на чистую воду, клюквенный морс (весьма неожиданный выбор, но все же) или зеленый чай. А вот от кофе тоже лучше отказаться. Оно вредит здоровью, особенно если переборщить с дозой. Не забывайте о зубной нити При чем тут зубы, можете спросить вы. Однако врачи утверждают, что использовать зубную нить необходимо регулярно — и не только для того, чтобы как можно дольше сохранить здоровье зубов. Все дело в том, что в полости рта скапливается множество бактерий, которые могут попасть в систему кровообращения и вызвать сердечную недостаточность, микроинсульт и, как следствие, слабоумие. Поэтому долгожители рекомендуют не забывать регулярно чистить зубы и вообще уделять своему здоровью должное внимание. А то может быть поздно. Избегайте стрессовых ситуаций Это, пожалуй, одно из самых важных правил. Вот сможете ли вы повлиять на ситуацию, если будете переживать и накручивать себя? Кажется, ответ очевиден. Поэтому постарайтесь не нервничать и не переживать из-за пустяков. По этой же причине, как советуют многие старейшие люди планеты, не стоит брать кредиты или накапливать долги. Жить нужно по средствам и самостоятельно чего-то добиваться в жизни, а не бежать за очередным кредитом, который потом придется возвращать с большими процентами. Больше гуляйте на свежем воздухе Давно доказано, что пешие прогулки благотворно влияют на организм. Ведь регулярные физические нагрузки не означают, что вам нужно прописаться в спортивном зале или утомлять себя непосильными нагрузками. Можно просто отказаться от машины и больше гулять. Так, например, согласно последним исследованиям, проведенным поставщиком медицинских услуг Evercare, 41% людей, отметивших 100-летний юбилей, признались, что до сих пор продолжают больше ходить пешком, потому что именно это помогает им поддерживать жизненные силы. Найдите занятие для души Не стоит запираться в четырех стенах, как только вы заметите у себя первые возрастные изменения. Напротив, необходимо постоянно придумывать себе все новые занятия (или развлечения), чтобы не оставалось времени для глупостей. Подумайте, возможно, вы всю жизнь хотели помогать другим людям, но раньше у вас не было возможности? Или, скажем, вам нравятся домашние питомцы, но вы не могли себе их позволить? Тогда можно попробовать себя в роли волонтера и помогать тому же приюту по мере возможности. Читайте и решайте кроссворды По мере возможности, конечно. Эксперты утверждают, что не только физические, но и умственные тренировки очень важны. И если вы хотите сохранить ясность ума как можно дольше, тогда решайте хотя бы по одному кроссворду в неделю, а еще лучше освойте какой-нибудь музыкальный инструмент! Многие долгожители признаются, что именно это позволило им сохранить мозговую активность и интерес к жизни. Не игнорируйте своих родных и друзей Родные и близкие — пожалуй, самое ценное, что есть у каждого человека. К тому же недавние исследования, проведенные американскими учеными, показали, что люди, у которых есть семья и друзья, живут намного дольше тех, кто всю жизнь избегал ответственности и так и не дошел до ЗАГСа. При этом мало создать семью, необходимо каждый день интересоваться их жизнью, обмениваться положительными эмоциями или просто поводить время вместе, демонстрируя, насколько они для вас важны. Больше общайтесь с молодежью Не стоит отказываться от общения, всем своим видом демонстрируя, что «а вот в наши времена молодые люди были другими». Конечно, другими, но ведь в этом и есть своя прелесть. Большинство долгожителей ощущают свою ценность и обретают новый смысл жизни, как только начинают больше общаться с молодыми людьми, передавая им свой опыт или учась у них чему-то новому. Ведь не зря говорят, что если хотите почувствовать себя моложе, то заведите себе юных друзей. Сделайте то, о чем всегда мечтали Если вы по каким-то причинам откладывали свою мечту на потом, то сейчас самое время вспомнить о ней и осуществить! Многие долгожители признавались, что единственное, о чем жалели в старости, — то, что постоянно думали о других, забывая о себе и своих желаниях. В итоге некоторые из них лишь на закате жизни осмелились отправиться в кругосветное путешествие, прыгнуть с парашютом, научиться водить машину (катер, самолет и т.д.) или сделать другие вещи, на которые раньше не находилось времени. Фото: Shutterstock