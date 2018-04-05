Джастин Бибер похвастался своими тату 

Джастин Бибер (Justin Bieber) гордится своей коллекцией татуировок. Певец продемонстрировал покрытую рисунками грудь и признался, что потратил сто часов на то, чтобы разукрасить себя.
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4 Апр 2018 в 12:11 PDT Певец накануне выложил в Instagram снимок своего обильно покрытого татуировками торса. При этом канадский поп-певец рассказал о том, как много времени ему пришлось провести у тату-мастера, чтобы получить столь впечатляющие рисунки.
«Более ста часов тяжелой работы над моим телом, и я не жалею ни об одном из них», — признался он. Торс Джастина теперь полностью покрыт рисунками, на нем сложно найти хотя бы немного чистой кожи, пишет Daily Mail.
«Если бы татуировки было безболезненно наносить, все бы делали их, — написал Джастин. — Ну, может, и не совсем все».
Вроде бы татуировки должны придать некую харизму мужчине. Однако Бибера все равно многие считают женоподобным. Мэрилин Мэнсон, например, в прошлом году в эфире радиостанции намекнул на то, что Бибер не мужчина. В интервью музыкант заявил: «Я столкнулся с ним в одном из шикарных ресторанов, где полно знаменитостей. Я увидел какую-то светловолосую девчушку в розовой кофточке, и это оказался Бибер».