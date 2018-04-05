​Дом Шамиля восстановлен по кусочкам и снова дышит 

Реставрация знаменитого дома Шамиля в Старо-татарской слободе, где располагается литературный музей Габдуллы Тукая, практически завершена. Работы длились год и обошлись в 140 миллионов рублей. Этой осенью музей обещают открыть для посетителей и творческого сообщества — поклонников поэта. «Казанский репортер» узнал, что сохранилось подлинного после масштабной реставрации и сравнил: как было и как стало. Дом Шамиля был построен по заказу генерал-майора Мухаметшафи Шамиля, сына известного борца за освобождение кавказского народа шейха Шамиля аль-Гали. Об этом восстании повествует Лермонтов в романе «Герой нашего времени». Здание построено в конце XIX века, и многие его элементы утрачены. Особенно пострадала внутренняя отделка — после революции в доме располагалась коммуналка. Но исторический облик восстановлен по архивным документам с максимальной точностью. За некоторыми документами реставраторы ездили даже в Санкт-Петербург. ЛЕСТНИЦА В ИСТОРИЮ К истории в реставрированном доме Шамиля прикасаешься уже на входе: массивная деревянная входная дверь сохранилась со времен постройки. За ней — главный холл и парадная лестница. За время существования здания она была практически разрушена, но по тем элементам, которые дожили до наших дней, её удалось восстановить, а уцелевшие фрагменты отреставрировать, сохранив первоначальный вид объекта. — Посмотрите, как выглядела парадная лестница до реставрации, — рассказывает начальник отдела реставрации ГК ГИСУ РТ Майя Морозова, демонстрируя фото «до» и «после». — Отбиты колёвки, формы ступеней практически утрачены. Предположительно в период, когда в доме хотели сделать Музей шахмат, останки лестницы, дабы не тратиться на реставрацию, обложили мрамором Коелга. Ступени выложены из бетона красноватого оттенка конца 19 века, то есть состав этого материала принципиально отличается от сегодняшнего. Восстанавливали парадную лестницу скрупулёзно и со всей осторожностью. Важно было не только вернуть первоначальный вид, но и сделать её прочной. Для реставрации лестницы проводился химический анализ, подбирались красители, чтобы получить смесь, максимально приближенную к оригиналу. Форму ступеней и тяги делали по образцу сохранившихся фрагментов. ОБОИ XIX ВЕКА, СТАРИННЫЙ ПАРКЕТ И ОКНА, КОТОРЫЕ ДЫШАТ Дом Шамиля за свою историю претерпел множество изменений. Особенно пострадала внутренняя отделка. Но некоторые фрагменты отделки дожили до наших дней. Например, обои в зале, который, по мнению историков, служил кабинетом и часть паркета на втором этаже. — Когда стали снимать слои краски со стен, неожиданно обнаружили небольшой кусочек обоев, — говорит Майя Морозова. — Это было настоящим подарком. По этому небольшому обрывку были изготовлены обои, точно повторяющие те, что были поклеены при постройке дома. Уникальная находка. Еще один фрагмент — это старинный паркет. Сохранился только небольшой кусочек возле арки с колоннами и капителями. Реставраторы были сильно удивлены, когда строители сняли старое покрытие, и нашли под ним этот, чудом сохранившийся кусок. Работа над ним была, прямо скажем, ювелирной. Если честно, до сих пор немного страшно, когда на него наступают. Если не считать кусочка паркета, дверей и некоторых балясин на лестнице, то в здании деревянных элементов в должном состоянии больше не осталось. Всё, начиная с перекрытий и опор и заканчивая оконными рамами, подгнило, было демонтировано, и потом восстанавливалось по архивным документам. — Окна в доме выполняли важную функцию, — продолжает рассказ Майя Морозова. — Они сделаны в две нити (двойные рамы — ред.), между рамами и стеклами есть щели, которые обеспечивают естественную вентиляцию здания. Мы их именно в таком виде и восстановили. Кстати, вентиляционные работы мы почти не проводили. Только в маленькой части здания. Этот дом — единый организм, он дышит сам по себе, и окна в этом процессе выполняют важную роль. ВОКРУГ СТРОЙКИ И ПЕСОК Вид из окон Дома Шамиля никак не гармонирует с внутренним интерьером — элегантным и роскошным. За окнами открывается суровая действительность. Первое, что бросается в глаза — это стройка. Наверное, на ее месте тоже было старинное здание, которое не отвоевало себе право на возрождение. Фасад дома Шамиля смотрит на оживленную проезжую часть. — Фасад здания мы закрыли экранами из оргстекла, чтобы не повредить — говорит Майя Морозова. — Ливневок здесь нет, скапливается грязь, вода. Только стены покрасишь, машины проезжают, оставляют грязные брызги. Хотя экран не сильно спасает. Всё равно фасад частично забрызган. В ближайших реставрационных планах заняться благоустройством сквера у стен Дома Шамиля. Его не станут застилать асфальтом или укладывать брусчаткой. По словам Майи Морозовой, сквер застелют песком и гравием, который позволит обеспечить дополнительную вентиляцию фундаменту и защитит от попадания воды. КУМГАН МАТЕРИ, ЧАШКА СЕСТРЫ И ПОСМЕРТНАЯ МАСКА ПОЭТА Единственное, что не расстановили в доме — планировку. Разбивать залы на комнаты, как это было 100 лет назад не стали, так как для музея необходимо пространство. Пока часть отремонтированных залов пустует, часть заставлена картонными коробками. О Тукае здесь напоминают только два гипсовых изваяния, на первом и на втором этажах. Музей обещают открыть этой осенью. Директор музея рассказала, что экспозицию планируют существенно обновить. Однако часть новых предметов в экспозиции связаны с поэтом довольно косвенно. — Например, у нас в фондах хранится кумган, который по легенде принадлежал матери Габдуллы Тукая, — рассказала заведующая музеем Гузель Тухватова. — И один из новых экспонатов, который мы сейчас оформляем, это пиала из которой любила пить чай сестра Габдуллы Тукая — Газиза. Насколько такие предметы важны для литературного музея, судить авторам экспозиции, но кроме мемориальных вещей здесь обещают представить все изданные книги Тукая. Правда, часть будет в электронном виде. Центральным же экспонатом, судя по всему, станет посмертная маска поэта. Евита Саможенова, Антон Райхштат.