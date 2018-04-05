Российские космонавты получат тренажер для имитации гребли в невесомости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости . Новый спортивный тренажер, который способен имитировать греблю на байдарках и поднятие штанги, появится на российском сегменте Международной космической станции (МКС) в 2020-х годах, сообщил РИА Новости заместитель главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) по робототехнике и роботостроению Игорь Даляев.

"Тренажер предназначен для работы на Научно-энергетическом модуле и будет доставлен и смонтирован на модуле после введения его в состав российского сегмента МКС", — рассказал Даляев.

Согласно планам Роскосмоса , Научно-энергетический модуль планируется запустить к МКС в 2020 году.

Тренажер создается в ЦНИИ РТК по заказу Института медико-биологических проблем РАН — головного медицинского института российской космической отрасли. Он представляет собой кресло с перемещающейся силовой штангой. Ее положение настраивается индивидуально под параметры космонавтов и под определенный тип физических упражнений. Нагрузка создается с помощью специальных электромоторов.

"Тренажер компактен и в сложенном состоянии убирается в специальную нишу вровень с панелями интерьера космического корабля, не мешая работе космонавтов", — пояснил Даляев.

С помощью тренажера космонавты смогут имитировать такие физические нагрузки как приседания со штангой, жим ногами, греблю, жим штанги. «Тренажер обеспечивает максимальное приближение условий и ощущений от тренировки к земным. С помощью таких тренажеров космонавт сможет выполнять упражнения для нагрузки всех необходимых участков мышц», — отмечает разработчик.

В настоящее время на российском сегменте МКС для тренировок космонавтов имеется беговая дорожка и велотренажер. Ежедневно каждый член экипажа проводит за тренировками по два часа. Перед посадкой длительность спортивных занятий еще больше возрастает. Это необходимо для борьбы с происходящей в условиях невесомости атрофией мышц.