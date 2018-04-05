Поздравительный спам — какой праздник хуже

Педагоги поздравляют друг друга с 1 сентября и Днем учителя, врачи — с Днем медика, журналисты — с Днем российской печати и т.д. Рабочие чаты, созданные для общения коллег и быстрого оповещения, очень быстро превращаются в настоящий заповедник спама. Но дни всеобщей спам-истерии совпадают с самыми любимыми праздниками россиян.

Новый год Самый спамоопасный праздник в России. Первые открытки «С наступающим!» начинают слать еще в 20-х числах декабря, перед или после корпоративов.

Процесс вспыхивает с новой силой 31 декабря, и ненадолго затихает к 21.00, когда все рассаживаются за праздничные столы. Но после боя курантов и первых новогодних тостов люди вновь хватаются за телефоны и дублируют свое дневное поздравление о празднике грядущем, поздравлением с праздником наступившим.

На утро 1 января, когда русский человек просыпается и пьет рассол, он снова обращается к телефону, чтобы почитать, что ему за ночь накидали подвыпившие друзья, а также зарядить новую гифку, на этот раз юморную.

Классика жанра: пьяный Дед Мороз под елкой и подпись «Погуляли!», или коктейльный зонтик. торчащий из банки с солеными огурцами. Еще одна волна поздравлений, но уже гораздо меньшей интенсивности, следует на старый Новый год с 13 на 14 января.

Гендерные праздники

Все рекорды спама бьет Международный женский день 8 Марта. Он также начинается задолго до даты «икс», когда девушки начинают слать друг другу юморные картинки: «Скоро 8 Марта, а я еще до сих пор не придумала, что хочет подарить мне мой муж».

Паблики в соцсетях тоже острят на эту тему. Подогреваемые ими люди в какой-то момент начинают везде видеть цифру «8». Истребитель в небе рисует знак бесконечности, а пожарные выкладывают из своих тел надпись: «8 Марта!». Непосредственно в день праздника по телефонам россиян кочуют миллионы открыток с тюльпанами и розами.

Подготовительный период у мужского аналога 8 Марта — Дня защитника Отечества — отсутствует. Но 23 февраля открыток посылается тоже немало. Традиционно в рассылке поздравительного спама более активны девушки, однако мужчины в последние годы тоже почувствовали вкус ко всему этому, и шлют другу другу фото красивых девушек в военной форме и бутылки водки с подписью «С праздником, мужик!».

День святого Валентина — если 14 февраля вы не получили ни одного сердечка, значит вы по-настоящему одинокий человек. Или слишком серьезный. Еще не поздно сломать этот стереотип, закиньте на следующее 14 февраля в деловой чат что-нибудь игривое, и успех обеспечен.

Религиозные праздники

Рождество — праздник, очень любимый россиянами. Особенно его популярность выросла в последние 10-15 лет. Не факт, что поздравивший вас с Рождеством Христовым — человек верующий и ходит в церковь, но прислать картинку на праздник и поинтересоваться, ожидаете ли вы первой звезды — это святое.

Немного проигрывает Рождеству по спамоемкости Крещение Господне. Зато тематика картинок меняется. Вместо кружевных ангелочков появляются крещенские купели, искрящийся (с помощью анимации) на солнце лед и другие благостные картины крещенских морозов.

Праздник Светлой Пасхи по степени популярности даже превосходит Рождество. Крашеные пасхи, нарядные яйца и ветви вербы продают в эти дни на каждом углу. Наверное, нет такого телефона, куда бы не залетела радостная открытка соответствующего содержания, а то и не одна.

Семейные праздники

К семейным праздникам можно отнести День семьи 8 июля — он новый, но быстро обрастающий традициями обмениваться в этот день соответствующего пафоса открытками. А также День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Почему-то люди выражают свои чувства любви и благодарности не только самим матерям, но и своим коллегам, бросая в чат трогательные картиночки женщин с младенцами, а иногда и стихи в духе: «Сердце каждой матери — сеточка из шрамов…».

Государственные праздники

Еще один вид праздников, который вместе с увлечением открытками неожиданно обретает все большее значение — это государственные праздники. В первую очередь, День народного единства 4 ноября и День российского флага, который отмечается 22 августа. На открытках — патриотичный триколор во всех его версиях — флаги, шарики, сердца, платья девушек и разукрашенные лица.