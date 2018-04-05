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Православные отмечают Чистый четверг перед Пасхой
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Православные отмечают Чистый четверг перед Пасхой 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Это один из самых важных для верующих дней Страстной недели.
Пятого апреля православные христиане отмечают Чистый четверг, который считается одним из самых важных дней Страстной недели. Этот день связан с Тайной вечерей, во время который Иисус Христос в последний раз разделил трапезу со своими апостолами.
В Чистый четверг церковные службы посвящены воспоминаниям о страданиях Христа, предательстве Иуды и молитве в Гефсиманском саду, и эта ситуация сохраняется до конца Страстной недели.
Верующие в этот день обычно проходят исповедь и причащаются, посещая храмы. Кроме того, принято очищаться, наводить порядок и чистоту в своем жилище, а также готовить куличи для Пасхи и красить яйца.
Во время Тайной вечери Иисус не только разделил трапезу с апостолами, но и совершил обряд омовения ног своим ученикам, явив пример любви и смирения. Утром этого дня патриарх Кирилл совершил чин умовения ног в храме Христа Спасителя.
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