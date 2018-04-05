Православные отмечают Чистый четверг перед Пасхой

Это один из самых важных для верующих дней Страстной недели.

Пятого апреля православные христиане отмечают Чистый четверг, который считается одним из самых важных дней Страстной недели. Этот день связан с Тайной вечерей, во время который Иисус Христос в последний раз разделил трапезу со своими апостолами.

В Чистый четверг церковные службы посвящены воспоминаниям о страданиях Христа, предательстве Иуды и молитве в Гефсиманском саду, и эта ситуация сохраняется до конца Страстной недели.

Верующие в этот день обычно проходят исповедь и причащаются, посещая храмы. Кроме того, принято очищаться, наводить порядок и чистоту в своем жилище, а также готовить куличи для Пасхи и красить яйца.

Во время Тайной вечери Иисус не только разделил трапезу с апостолами, но и совершил обряд омовения ног своим ученикам, явив пример любви и смирения. Утром этого дня патриарх Кирилл совершил чин умовения ног в храме Христа Спасителя.