У православных наступил Великий или Чистый четверг

В четверг все православные могут ощутить себя участниками этой вечери и получить благословение спасителя. По традиции, чистыми называют все первые дни Страстной седмицы, поскольку помыслы у христиан должны быть чисты. Согласно писанию в этот день Христос снял с себя верхнюю одежду и омыл ноги своим ученикам. Со временем народная традиция превратила Чистый четверг в главный банный день. Церковь не осуждает этого обычая, перед Пасхой чистота домашняя и телесная не помешает, но все же считает это суеверием. Считается, что Чистый четверг последний день для приготовления куличей и окрашивания яиц. Начиная с пятницы службы идут одна за другой и на хозяйственные хлопоты времени может и не хватить.