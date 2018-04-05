Плитка, фонтаны-«шутихи» и цветники: когда откроют ансамбль на Волжском склоне?

63.ru побывал на стройплощадке вместе с автором проекта Дмитрием Орловым и узнал, какие работы здесь уже сделали.

Ансамбль на Волжском склоне представляет собой три яруса. В самом верхнем установили монумент «Гордость, честь и слава Самарской области», известный в народе как «стена плача». У его подножия — площадка. От нее — две боковых лестницы, которые «вливаются» в центральную. Рядом с ней — на втором ярусе — каскадные фонтаны.

Волжский склон покрыла паутина лестниц

Еще один спуск ведет к среднему уровню от Георгиевского храма

Второй ярус также замостили плиткой. В его центре устроили большую зону отдыха. Здесь осталось установить скамейки и разбить цветники. В середине этой площадки проходит большая лестница, а по бокам спускаются две поменьше. Все они ведут к главному сооружению нижнего яруса: амфитеатру на 800 человек.

Строители уже подготовили бетонное основание для него. В ближайшее время здесь установят деревянные сиденья.

Будущий амфитеатр почти готов

Параллельно с этим рабочие готовят площадку перед амфитеатром.

Часть плитки уже уложили, но остался большой объем работ

Она будет располагаться на одном уровне с Волжским проспектом. Здесь также уложат плитку. Бульвар соединит гостиницу «Волга» и Дом профсоюзов.

Центральная площадка нижнего яруса сможет вместить до 5000 человек.

В специальных парниках строители подводят коммуникации к двум сухим фонтанам.

Дискотека-фонтан

Представители подрядной организации расконсервировали четыре каскадных фонтана.

Пока что можно видеть чаши и форсунки двух верхних каскадных фонтанов. Они сходятся у центральной лестницы и спускаются вниз.

Подъем по ступенькам не будет утомлять прохожих

Чуть ниже линию продолжают еще два каскадных фонтана. Во всех четырех чашах будут светиться камни. Их подсветку сделали скромной, однотонной.

Чаши фонтанов облицевали мрамором

«А пока-пока по камушкам…»

Точку в водной тематике поставят сухие фонтаны рядом с амфитеатром. Они расположены в самом низу — вдоль Волжского проспекта. Сейчас в специальных парниках строители подводят коммуникации к двум сухим фонтанам.

Сухие фонтаны «вырастили» в парнике

Сложная система мощных насосов и труб для подачи воды скрыта под землей. Специалисты уже провели пробные запуски оборудования.

В сухих фонтанах нет чаш, где скапливается вода. Таким образом она сразу возвращается под землю. К тому же струи срабатывают в случайном порядке. По похожему принципу работают и знаменитые «шутихи» из Петергофа.

— Внизу, рядом с Волжским проспектом, будет место для сцены, — уточнил Дмитрий Орлов.

С центральной лестницы будет только два выхода в амфитеатр

Также у сухих фонтанов есть несколько форсунок, которые пускают мелкую водяную пыль. В хорошую погоду туман останется на площадке или ветром его отнесет в сторону сидящих в амфитеатре людей.

— А если не повезет с погодой, то хотя бы помоют машины, — пошутил Дмитрий Орлов.

Хорошо бы фуникулер

В ландшафт обновленного Волжского склона, помимо травы, добавят ярких красок. Экзотические растения высадят в двух цветниках: в центре ансамбля, у каскадных фонтанов, и внизу, у амфитеатра. Здесь можно будет принимать солнечные ванны.

Люди с ограниченными возможностями здоровья воспользуются пандусами с площадками для отдыха и электрическими подъемниками.

К подъемнику осталось присоединить площадку для инвалидных кресел

Дмитрий Орлов говорит, что здесь хорошо бы обустроить фуникулер.

Мамам с колясками пока придется выбирать другие маршруты

Концерт для белого дома с оркестром

Архитектурный комплекс на площади Славы планируют закончить к 9 мая. Сейчас готовность композиции составляет 90%. Новый ансамбль площади Славы Дмитрий Орлов сравнил с музыкальным произведением.

Архитектор ожидает «премьеры» своего шедевра

— Стена задает басовую партию, основной ритм. Каскадные фонтаны — это флейта, а сухие — духовые. Сойдет снег, и весь город услышит эту «музыку», — рассказал художник.

Монумент выполнен в одном стиле с белым домом. Получается, что и это здание «включено» в композицию. Единственное, что вносит «фальшивые ноты» в мелодию, — это плакаты и баннеры на стене.