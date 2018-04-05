Блондинка в грязи: проверяем на себе 7 народных средств защиты обуви

С приходом тепла Екатеринбург вновь тонет в грязи. И если в центре города еще более-менее чисто, то спальные районы просто утопают в коричневой жиже. Пока горожане осваивают технику прыжков через огромные грязевые лужи, мы решили найти альтернативные варианты, которые помогут обуви остаться чистой даже в такую погоду. Журналист Е1.RU закупилась галошами, бахилами, фонариками, мешками, пенопластом, специальным воском и спреем и пошла гулять по грязным улицам. Что из этого вышло и какой способ для защиты обуви самый лучший — смотрите в нашем фоторепортаже.

Галоши

В Екатеринбурге огромный выбор галош на любой цвет и кошелек. Я выбрала самые простые — леопардовые за 250 рублей, которые отлично подошли под цвет моих сапог.

Гуляя в галошах, надетых поверх сапог, невозможно удержаться от того, чтобы не попрыгать по лужам. В итоге в галошах моим сапогам вода и грязь оказались не страшны. Сами галоши, конечно, испачкались, но на леопардовом рисунке грязь была незаметна.

Фонарики

Для тех, кто не знает: фонарики — это своеобразные гетры из защитной водоотталкивающей ткани. Их очень часто надевают туристы, когда идут в походы. На голени фонарики держатся благодаря резинке, а под подошвой обуви — на ремешке, который не даёт фонарикам сползти. Сзади фонарики застегиваются на липучку. Надеваем и идем гулять.

Фонарики — отличное средство от забрызганных сзади штанов. Но смело гулять по лужам, как это я делала в галошах, не стоит. Спереди обувь не защищена, поэтому тут же мокнет и пачкается.

Бахилы

Конечно, мало кто решится на то, чтобы разгуливать по городу в бахилах. Но в борьбе с грязью все средства хороши. Надев два синих защитных чехла, я отправилась гулять по грязным тротуарам.

Защита оказалась ненадежной. Уже через несколько минут бахилы порвались и пришли в негодность. Как вариант, бахилы можно носить с собой и надевать, например, если вам нужно перейти дорогу с огромной лужей.

Мешки для мусора

Может быть, мусорные мешки станут хорошей альтернативой рваным бахилам? Проверим. На каждую ногу надеваю пакет, завязываю вокруг голени и иду гулять по лужам.

В отличие от бахил, мешки оказались надежнее, но и тут возникла проблема. Сделав несколько шагов, под тяжестью воды и грязи пакеты сползли. В итоге идти в них оказалось неудобно.

Высокая подошва

Логично, что спасти от грязи может обувь с высокой подошвой. Но раз на моих сапогах подошва оказалась низкой, я решила соорудить накладку на подошву из пенопласта. Почему бы и нет? Когда еще сможешь почувствовать себя Леди Гагой

Самодельную подошву из пенопласта я приклеила к сапогам на скотч и пошла гулять.

Но мой эксперимент не удался. Не успела я сделать и 10 шагов, как пенопласт разломался на части и разлетелся по дороге.

Спрей

Производители спрея обещают, что «он обеспечивает интенсивную защиту от влаги и глубоких загрязнений». Что ж, проверим. Наношу спрей на поверхность обуви, немного жду, чтобы он впитался, и иду тестировать.

Оказалось, что спрей действительно работает. Он не давал обуви впитывать воду, и капли с лёгкостью соскальзывали с поверхности. С грязью спрей, конечно, так не справится, но она не будет сильно въедаться в кожу обуви.

Воск

Еще один вариант, который предлагают в магазинах для защиты обуви от воды и грязи, — это воск. С помощью щетки я нанесла его на всю поверхность обуви, дала воску впитаться и пошла на улицу.

Воск действительно защитил обувь от влаги.

А как вы спасаетесь от городской грязи? Делитесь советами в комментариях.