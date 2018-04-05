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У Эшли Грэм появилась конкурентка. Голосуй, кто лучше выглядит в купальнике?
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У Эшли Грэм появилась конкурентка. Голосуй, кто лучше выглядит в купальнике? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Австралийская модель Кейт Уэсли (23), как и Эшли Грэм (30), активно поддерживает движение бодипозитив и призывает всех девушек не стесняться своего тела. Кстати, фигура у Кейт женственная и сексуальная: у нее ярко выраженная талия, пышные бедра и эффектная грудь. А еще недавно ее пригласили принять участие в фотосессии купальников для журнала Sports Illustrated, и, по словам Уэсли, для нее эта съемка стала личной победой над самой собой.
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«Признаюсь, раньше я предпринимала немало попыток изменить свое тело, и дошло до того, что мне поставили диагноз «расстройство пищевого поведения». Что, впрочем, неудивительно, ради того, чтобы похудеть, я ела по 800 калорий в день, а это очень мало, — делится Кейт. — Но потом я поняла, что мне не надо худеть. Конечно, не обошлось без психологической помощи и поддержки родных, но я смогла полюбить себя такой, какая я есть. И сейчас мне все равно, что думают другие, — я себе нравлюсь!»
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Кстати, а кто тебе больше нравится в купальнике — Кейт или Эшли?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-eshli-grem-poyavilas-konkurentka-golosuj-kto-luchshe-vyglyadit-v-kupalnike/
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