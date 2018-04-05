В Иркутске выведут новый сорт картошки?

Говорят, что в Иркутске собираются выводить новый сорт картошки, который будет успевать наливаться за наше короткое лето. Когда и кто этим будет заниматься?

Как выяснил корреспондент «АиФ-Иркутск», специальный центр селекции и семеноводства картофеля в Приангарье создали 28 марта. Выводить новые сорта картофеля будут на базе инновационного центра «Селекционный генетический центр» Иркутского аграрного госуниверситета и отдела селекции Иркутского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Теперь в регионе будут создавать свои сорта картофеля, с учётом наших почвенно-климатических условий. Выращивать семена будут в местных фермерских хозяйствах Усольского и Иркутского районов.