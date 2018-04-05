Молодая женщина без вести пропала в Петрозаводске (фото)

Девушка вышла из дома 24 марта и исчезла.

Полицией Петрозаводска разыскивается Езепчик Злата Александровна, 1994 года рождения.

24 марта около 15:00 она ушла из дома по улице Державина. До настоящего момента ее местонахождение не установленно.

Приметы: на вид 24 года, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые до плеч, глаза серые.

Была одета: черная куртка болоньевая до колен, зеленая рубашка, черные джинсы, черные высокие сапоги без каблука.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: 8 (8142) 73-92-40, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного 102).