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День птиц отпразднуют в районе Ясенево
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День птиц отпразднуют в районе Ясенево 

Управа района Ясенево 34 минуты назад
Фото: Управа района Ясенево
На празднике, который пройдет в Ясеневе 7 апреля в 11 часов, поговорят о том, как нужно ухаживать за пернатыми. День птиц пройдет по адресу: ул. Новоясеневский тупик, дом 1, строение 2, телефон для справок 8 (495) 426-00-22.
А еще расскажут об особенностях содержания птиц в домашних условиях. Также на празднике будут веселые викторины, мастер-классы, посвященные пернатым, все вместе — дети и взрослые будут делать скворечники для лесных птиц. На празднике можно будет сфотографироваться с ястребом, грифом и орлом. Во врем мероприятия всех будут угощать полевой кашей и душисты чаем.
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