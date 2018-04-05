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Внимание, розыск: орские полицейские разыскивают Игоря Панова
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Внимание, розыск: орские полицейские разыскивают Игоря Панова 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
УМВД по Оренбургской области сообщает о розыске пропавшего в Орске Панова Игоря Валерьевича.
Мужчина ушел из дома 29 марта и до сих пор не вернулся.
На вид мужчине 50 лет, тип лица европейский, плотного телосложения, короткие темные с проседью волосы. Был одет в темно-синий пуховик, джинсовые брюки светло-синие, рубашку в клетку голубая, серые кроссовки, также у пропавшего была кожаная фуражка черного цвета.
Если вам известно местонахождение Игоря Валерьевича Панова, сообщите об этом по номерам: 8 (3537) 29-51-00, 8 (3537) 29-50-46, 8 (3537) 29-55-37, 8 (3537) 29-50-44, 8 (905) 896-14-72, 8 (905) 845-04-07.
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