À Paris Quand un amour fleurit, или гримаса НЭПа

Адовым холодом веет из всех тёмных комнат хозяйки 104 квартиры по Большой Садовой дома № 105 Зои Денисовны Пельц (Марианна Кочурова). Мутные там копошатся делишки, чертовщина. Есть у Зои Денисовны дело — ателье. Но ателье — не ателье, а заведение. Шьются платья да костюмы, жакеты да пиджаки по последней моде, да вот только не зря этот квартирно-пошивочный цех только и заведением назвать можно, ибо «никакого иного имени и не нужно, потому, как ежели заведёшь туда подходящего гостя, так уж сам себя он не выведет».

И гости все важные, чинные. Наведывается частенько Анисим Зотикович Аллилуйя (Андрей Бацуев), председатель домкома. Его уважить надо, червончики лихо берёт, ручки у него длинненькие, пальчики загребущенькие. А тут и Борис Семёнович Гусь-Ремонтный (Степан Акманов), коммерческий директор треста тугоплавких металлов, пожаловал. А и ему, женатому человеку, примерному семьянину, развлечься-то хочется, от домашних забот уйти. За Ваши деньги любой каприз, мил человек, потому как за красочно-манящей вывеской «АТЕЛЬЕ» скрывается самый настоящий притон. Фото: Эдуард Сатановский

Не только сама хозяйка, дама деловая, чёткая, в чёрном деловом костюме, сделает всё по высшему разряду, но и её подопечные не отстают. Вы только вглядитесь: как на подбор — блондинка, брюнетка и рыжая: Лизанька (Ксения Гусева), Мымра (Инесса Суханова), мадам Иванова (Екатерина Кожемякина). Девицы с лёгкостью могут исполнять репертуар Марлен Дитрих и залихватские частушки первой четверти ХХ-го века. И, конечно, с большим достоинством и умением продемонстрируют модные новинки своей хозяйки, а также удовлетворят капризы каждого посетителя. А при большой надобности рыжая бестия спрячется в чемодан и с непринуждённым видом выскочит из него, если застукают на месте.

И все знают, что и закон нарушают, и поступками неблаговидными души свои чернят, потому и под масками-личинами истинные лица свои скрывают. Скрывает и администратор Александр Тарасович Аметистов (Александр Шепеленко), фигляр и шут. Скрывает китаец Газолин (Максим Гигенин), тайно приторговывающий морфием, мечтающий уехать в Китай с хозяйской племянницей Манюшкой, она же служанка (Марина Чирикова). Ради любви он способен сразиться с соперником — Херувимом, (Михаилом Каракасисяном), тоже китайцем.

Все прячутся, скрываются, недоговаривают. Тут же пытаются умаслить стражей порядка — новоявленных большевиков — товарища Пеструхина (Арина Сергеева), Толстяка ( Кристина Фёдорова ) и Ванечки (Юлия Макарова). Те хоть и такие же скоморохи, да только шутки с ними плохи — всё-таки новая власть, от которой никуда не денешься. Приходит, спрашивает, деятельностью заведения интересуется. И даже если ты, хозяйка ателье, хочешь и пытаешься заработать ради «великой» мечты — уехать в Париж, прихватив своего любовника, Павла Фёдоровича Обольянинова (Егор Кучкарев), страшного Пьеро, морфиниста, ничего не выйдет. И даже если ты, китаец, пытаешься попасть на родину, в Шанхай, соблазняя русскую Манюшку видением дракона, тоже. А уж тем более, если вы все вместе убьёте коммерческого директора треста тугоплавких металлов, Гуся-Ремонтного, прихватите его денежки, далеко вам не сбежать. Столица Франции так и останется несбыточной мечтой, ибо из ада, который ты сам создал, выхода нет. Фото: Эдуард Сатановский

В 1825 году египетский паша Мухаммед Али подарил французскому королю Карлу Х редкого по европейским меркам зверя. Так государственное лицо Египта пыталось улучшить дипломатические отношения с Парижем. Мало того, что жираф был доставлен во Францию, он был показан публике, массовому зрителю (до этого дивных и редких животных держали только аристократические фамилии в собственных зоопарках). Появление экзотического зверя произвело настоящий фурор — интерес к жирафу был настолько высок, что его профиль стали изображать на предметах декоративно-прикладного искусства, фарфоре, тканях, музыкальных инструментах. Француженки стали носить причёски «а-ля жираф». Фото: Эдуард Сатановский

Но вот и в инфернально-фантасмагорическом лежбище Зои Денисовны то там, то тут «изысканный бродит жираф». Единственный добрый символ мечты обитателей дома на Большой Садовой, символом которой стала Эйфелева башня. Даже в самом прожжённом грешнике найдётся и капля доброты.