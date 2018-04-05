Джереми Микс снялся в рекламе очков с бывшей девушкой Леонардо ДиКаприо

34-летний Джереми Микс (34), модель и «самый красивый преступник» прославился, когда его снимки из полиции разлетелись по Сети. В новой рекламной кампании бренда Most Wanted («Разыскивается») Джереми выглядит, как на тех самых фото при задержании. В cъемке также приняла участие топ-модель Бар Рафаэли (32) (бывшая Леонардо ДиКаприо ).

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Напомним, что роман Джереми Микса и наследницы империи TopShop Хлои Грин начался летом прошлого года, когда папарацци застукали влюблённых целующимися на яхте. Причем Микс тогда еще состоял в официальном браке со своей супругой Мелиссой, с которой они воспитывали троих детей.

Но вскоре Джереми развелся. Теперь парочка не расстается ни на минуту: они вместе путешествуют, ходят на шопинг, на вечеринки и по ресторанам. Только вот на съемки клипа Ольги Бузовой (32) «Она не боится» Хлои любимого отпустила одного.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzheremi-miks-snyalsya-v-reklame-ochkov-s-byvshej-devushkoj-leonardo-di-kaprio/