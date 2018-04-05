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Робот-художник Scribit разрисует любую стену в вашем доме
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Робот-художник Scribit разрисует любую стену в вашем доме 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Слово «Scribit» можно перевести с латыни как «пишущий», но в данном контексте — «рисующий». Это устройство, которое разрисовывает вертикальные стены в полуавтономном режиме, новый вид робота для оформления интерьеров. Его разработала итальянская компания Carlo Ratti Associati на смену прошлому детищу — летающему дрону-художнику, который так и не стал коммерчески привлекательным для покупателей. Новый робот Scribit имеет большие шансы понравиться публике, потому что предельно прост и безопасен. Это небольшая алюминиевая платформа, которая подвешивается на двух тросиках на обычную раму или прямо на стену. Как указано в описании, вам нужно «два гвоздя и электрическая розетка» — робот подтягивает себя на тросиках, перемещаясь вдоль поверхности стены в двухмерной сетке координат.
На борту у Scribit пять инструментов, четыре маркера разных цветов и ластик для удаления огрехов. Рисует робот по команде со смартфона, через специальное приложение, которое и задает его путь для нанесения краски на стену. Пользователю нужно лишь указать, что именно рисовать, и задать параметры «холста», чтобы Scribit не выбрался за его пределы.
О точности позиционирования и качестве изображений информации мало, лишь несколько рекламных материалов. Нет сведений и о себестоимости работ электронного художника — официально его представят только на выставке Salone del Mobile в Милане 16 апреля. Предполагается, что это будет стартап для энтузиастов, ведь Scribit совсем не похож на оборудование для промышленных объектов.
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