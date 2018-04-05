Жителям Сухого Лога напомнили о газовой безопасности

Специалисты холдинга «ГАЗЭКС» провели профилактические рейды в многоквартирных домах Сухого Лога. Акцент был сделан на правилах пользования газовыми водонагревателями — если не соблюдать технику безопасности, можно отравиться угарным газом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Инструктаж абонентов по безопасной эксплуатации газовых приборов проводился параллельно с техническим обслуживанием оборудования, о котором жильцы оповещаются заранее. Хотя в день проведения работ объявления можно было увидеть не в каждом подъезде. «Срывают», — сетуют сотрудники АО «ГАЗЭКС» и призывают граждан к ответственности.

Примечательно, что бдительные потребители, наученные горьким опытом общения с лжегазовиками, внимательно проверяют документы, прежде чем пустить в квартиру людей в спецовках.

"В домах на Юбилейной у жителей установлены газовые колонки. Прежде всего, мы проверяем, как работает автоматика приборов. При отсутствии тяги оборудование должно отключиться в течение минуты, чтобы в помещении не успел скопиться угарный газ", — рассказывают мастера «ГАЗЭКСа».

В ходе проверки водонагреватели разбирают, тщательно удаляют накопившуюся пыль и грязь с деталей, предотвращая сбои в работе приборов, проводят все необходимые процедуры. Без внимания не остается и газовая плита. Прочищаются форсунки горелок, смазываются детали и так далее.

Правила газовой безопасности жильцы многоэтажки знают наизусть. Во время инструктажа, не задумываясь, называют номер аварийной газовой службы «104» ("04" со стационарного телефона).

Азы грамотного пользования газовыми приборами сотрудники АО «ГАЗЭКС» преподают и школьникам. Для учеников пятых классов разработана специальная обучающая программа. Такой урок прошел 4 апреля 2018 года и в гимназии №1 Сухого Лога для более чем 80 детей.

Гимназистам рассказали об истории газодобычи и познакомили с историей газификации Среднего Урала. Особое внимание было уделено правилам газовой безопасности. Дети с удовольствием приняли участие в викторинах и веселых играх. После теоретического занятия пятиклассники познакомились с комплектацией спецавтомобиля аварийной газовой службы. Смогли посидеть за рулем машины и узнать больше о работе холдинга «ГАЗЭКС».

"Я пока не определился, кем хочу стать, но очень интересна профессия электрогазосварщика. Может, пойду в «ГАЗЭКС» работать", — поделился планами на будущее один из гимназистов. По просьбе администрации школы уроки газовой безопасности будут проводиться ежегодно.