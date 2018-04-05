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Бородина распустила руки
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Бородина распустила руки 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Ксения Бородина старается быть хорошей матерью и в отличие от Яны Рудковской, не использует методы физического воздействия в качестве воспитательной практики. Однако общаясь со взрослыми людьми звезда все же позволяет себе вольности. На днях Бородина во время съемок позволила себе немного перейти границы — шлепнула участницу «Дома-2».
Напряженная ситуация возникла во время разбирательства поведения Лены Хроминой. Остальные участники реалити-шоу обвинили девушку в увлечении алкоголем и хамских выходках. Хромина парировала весьма резко и в ответ на замечание Натальи Толстой в телестудии заявила: «А вы мне просто завидуете, женщина. Я молодая, а вы старая».
Публикация от K H R O M I N A E L E N A (@lenokhromina)
24 Мар 2018 в 3:02 PDT  Тут Бородина не сдержалась и хлопнула девушку папкой. «Почему людей тут оскорбляешь? Наталья Толстая — психолог, между прочим, многоуважаемый. А ты хамка!» — возмутилась Бородина.
Как вы считаете, следовало ли Ксении брать на себя роль строгой воспитательницы?
Между прочим, ранее Бородина говорила, что не слишком быстро сближается с людьми. «Я не сразу вижу недостатки людей, а точнее не хочу их замечать, всегда даю шанс человеку раскрыться, потому что обстоятельства бывают разные! Иногда для этого нужно потратить даже годы, но я никогда не потерплю рядом лицемерных, лживых, предателей, перекати поле, неискренних, глупых, а самое главное — людей, у которых кроме выгоды в глазах и сердце ничего нет. Пустышки! Кроме жалости, ничего испытывать к ним не хочу и не умею».
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