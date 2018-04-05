Что дачникам делать в апреле?

Семена каких культур можно сажать в первой декаде апреля и какие подготовительные работы нужно делать на огороде?

Отвечает доцент кафедры плодоовощеводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции Пермского ГАТУ Антон Лещёв:

«С 1-10 апреля можно посадить на рассаду семена огурца, дыни, арбуза и низкорослых томатов для весенних теплиц. Высеваются на рассаду семена капусты кольраби, салата кочанного, базилика для выращивания в открытом грунте. В теплице и парниках можно рассыпать золу или торф, чтобы ускорить стаивание снега. Любители цветов могут посадить семена однолетних цветов: астры однолетней, бархатцев, сальвии, петунии, лобелии, однолетнего георгина, годеции, циннии, виолы. Доставайте из хранилищ посадочный материал георгин и гладиолусов. Садоводам можно провести ревизию одревесневших черенков ягодных культур. Лучшее время для санитарной и формирующей обрезки плодовых деревьев. Займитесь побелкой штамбов и оснований скелетных сучьев плодовых деревьев для предотвращения солнечных ожогов».