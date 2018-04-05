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6-летняя дочь Бейонсе и Джей Зи занялась воспитанием отца
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6-летняя дочь Бейонсе и Джей Зи занялась воспитанием отца 

Журнал ОК! 1 час назад
Манерам маленькой дочки Джей Зи и Бейонсе можно только позавидовать. В свои 6 лет Блу Айви воспитана до неприличия и уже дает советы своим родителям. Так, на церемонии «Грэмми» она сделала им замечание по поводу слишком громких аплодисментов, а на днях вновь приструнила своего отца. О забавном случае он рассказал в эфире телевизионного шоу.
На днях мы с моей дочерью общались. Потом я сказал ей немедленно сесть в машину. Мы опаздывали в школу, а она задавала тысячу вопросов. Я сел за руль и услышал тоненький детский голосок: «Папа». Я обернулся, и она сказала: «Мне не понравилось то, как ты попросил меня сесть в машину». А ведь ей всего 6! Представляете, это ранило ее чувства. Наверное, это самое прекрасное, что мне когда-либо приходилось слышать.
Бейонсе и Джей Зи c дочкой
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К слову, между Джей Зи и Блу Айви возникла очень тесная семейная связь. Девочка безумно любит своего отца и является ярой поклонницей его творчества. Однажды рэпер сказал:
Если бы никто не купил мой альбом Magna Carta, я бы не расстроился. Тот факт, что его обожает моя дочь, вселяет в меня колоссальную уверенность. И это не банальность. Я действительно так считаю, потому что Блу Айви настоящая, честная, и она знает, как порадовать меня.
Напомним, что помимо Блу Айви супруги воспитывают двойняшек Сэра и Руми, которые родились летом прошлого года.
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