Казачьи шашки привез в Купино пограничник

Фонд из более 200 наименований собрал полковник в отставке Вячеслав Кайгородов из Татарска. В юбилейный для погранвойск год он решил показать раритетные экспонаты жителям приграничных районов.

В коллекции Вячеслава Петровича — более 60 нарукавных шевронов, более 40 нагрудных знаков, а также мундиры, гимнастерки, кители, фуражки, погоны, в том числе морских частей погранвойск 40-х и 60-х годов прошлого века. Среди экспонатов — форма казачьих войск, а также шашки и кинжал. Не одно десятилетие пограничник собирал различные документы, флаги, снаряжение, большую коллекцию вымпелов, памятных медалей и знаков управлений и служб Погранслужбы ФСБ России

Часть экспонатов Вячеслава Кайгородова посвящена особой странице его службы — Афганистану, где он выполнял интернациональный долг военного советника в провинциях Пактия и Фарах.

— Я прибыл в Афганистан впервые в 1982 году и увидел, что практически все пограничники ходили с оберегами. Кто-то носил крестик, кто-то патрон или металлический жетон… «Пуштунку» — это шерстяной головной убор пуштунов мне привез после службы на таджикско-афганской границе старший сын, а некоторые экспонаты — младший сын после службы на Северном Кавказе, — рассказал VN.ru Вячеслав Кайгородов.

В 1964 году Вячеслава Петровича призвали в армию. Срочную службу он проходил в частях Сибирского военного округа. Через несколько лет Вячеслав Кайгородов надел зеленую фуражку, поступив в пограничное училище. Как говорит, «где мы только не служили»: Тихоокеанский пограничный округ, Афганистан, Восточный пограничный округ и погранвойска Казахстана, откуда ушел на пенсию. Именно с него началась династия пограничников Кайгородовых. Оба его сына — офицеры-пограничники.

Когда Вячеслав Петрович вышел в запас, то обосновался в Татарске, откуда родом его супруга. Пограничника в отставке часто приглашали на классные часы в школы города и района. Ходил не с пустыми руками, приносил военные вещи, знаки и документы.

— С первых лет службы я стал собирать что-то значимое, интересное и необычное. Так, например, в 1969 году произошли известные даманские события на советстко-китайской границе, которые прогремели на весь мир. В моей коллекции есть газеты, журналы, фотографии той поры. В этом году впервые выставку увидели за пределами нашего района, в Карасуке. Сейчас она в Купинском музее. Ко Дню пограничника будет представлена в Татарске, — рассказал Вячеслав Петрович.