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В Таганроге в преддверии 320-летнего юбилея создадут логотип празднования
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В Таганроге в преддверии 320-летнего юбилея создадут логотип празднования 

Деловое сообщество 2 часа назад
Таганрогская администрация объявила конкурс на создание логотипа празднования 320-летия города. В нем может принять участие любой желающий. Для этого следует заполнить заявку и прислать ее вместе вместе с конкурсной работой по почте на улицу Петровская, 73. Победителю дадут диплом и денежное вознаграждение.
«Участникам предстоит сделать оригинальный, идейно-тематический логотип. Также нужно будет разработать единый стиль», — рассказали в пресс-службе администрации. Логотип должен быть стилизован под образ города.
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