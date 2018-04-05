В Таганроге в преддверии 320-летнего юбилея создадут логотип празднования

Таганрогская администрация объявила конкурс на создание логотипа празднования 320-летия города. В нем может принять участие любой желающий. Для этого следует заполнить заявку и прислать ее вместе вместе с конкурсной работой по почте на улицу Петровская, 73. Победителю дадут диплом и денежное вознаграждение.

«Участникам предстоит сделать оригинальный, идейно-тематический логотип. Также нужно будет разработать единый стиль», — рассказали в пресс-службе администрации. Логотип должен быть стилизован под образ города.