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Клычков подчинил себе Управление градостроительства с главным архитектором
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Клычков подчинил себе Управление градостроительства с главным архитектором 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства перешел в прямое подчинение врио губернатора Орловской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Своим указом Андрей Клычков перевел Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства в свое прямое подчинение. Документ, согласно которому должность главного архитектора и руководителя управления объединены в одну, был подписан 3 апреля 2018 года.
Ранее Управление градостроительства и архитектуры являлось самостоятельным органом и его курировал первый зампред правительства Николай Злобин. В пресс-службе отметили, что в штатном расписании управления была предусмотрена должность главного архитектора региона, который напрямую подчинялся губернатору.
Ранее возглавлявший Управление в ранге исполняющего обязанности главного архитектора Вячеслав Миронов, теперь избавился от приставки и.о.
Сообщение Клычков подчинил себе Управление градостроительства с главным архитектором появились сначала на РИА 57.
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