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Историки: в Японии в XVII веке вино и опиум производились в медицинских целях
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Историки: в Японии в XVII веке вино и опиум производились в медицинских целях 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Японские историки обнаружили документы, согласно которым Хосокава Тадатоси, один из крупных феодалов XVII века, велел своим людям производить вино и опиум в медицинских целях. Информация была опубликована на сайте университета Кумамото.
В XV-XVI веках вино ввозили в Японию из Восточной Европы торговцы и христианские миссионеры, оно считалось элитным товаром. Виноделие в Японии стало активно развиваться только в 1870-х годах. Однако, судя по найденным документам, в княжестве Кокура, которым правил Хосокава, вино производилось уже в 1627 году в качестве лекарства. Более того, Хосокава велел своему вассалу отправлять вино в столицу Японии. Для изготовления вина использовался дикий виноград, который подвергался ферментированию. Также в производстве использовались соевые бобы.
Также в княжестве было налажено производство опиума, сырье привозилось из Нагасаки. Опиум использовался в качестве успокоительного и обезболивающего средства, для лечения кашля и гипноза.
Вино из Кокуры использовалось, в частности, для лечения раненых во время восстания японских крестьян, в основном христиан, в княжестве Симабара в 1637-1638 годах. Однако в скором времени торговля вином приостановилась — оно было признано запретным напитком, так как использовалось при крещении.
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