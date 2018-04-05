«Драки и очередь»: как архангельские пенсионеры воюют за продукты на помойк

Такие сообщения на минувшей неделе распространились по социальным сетям. Сразу же после прочитанного приходит в голову мысль: «Да не может такого быть!» Но, увы, это не утка и не шутка. Журналисты «АиФ в Архангельске» побывали на той самой помойке, посмотрели, что внутри, и пообщались с людьми, которые здесь собираются.

Скатерть-самобранка

«Да, это всё правда, — рассказала нам жительница девятиэтажки, расположенной рядом с супермаркетом. — Продукты выносят в упаковке, здесь у мусорных баков собирается очередь. Даже драки бывают. Сегодня была кура, хлеб и перец, кажется, молоко ещё выносили».

Мы пришли не в самый час пик: выяснилось, что «всё самое вкусное» уже забрали, вынос просроченных продуктов из соседнего магазина одной из крупных федеральных торговых сетей был пару часов назад. А вообще, люди здесь собираются каждый день по несколько раз, особенный аншлаг утром.

Подходим к мусорным контейнерам ближе, здесь уже топчутся бабушки. На вид — не бездомные, не алкоголички, обычные женщины. Наблюдаем, как одна из них перебирает содержимое всех пяти мусорных баков. «Что хорошее есть — всё беру, дома вымою, натру. Деда накормлю, и сама поем, — радуется она. — Вот, например, помидор, вот лук, хороший же. Почему бы не взять? А вот апельсинчик. Надо вам?»

Пока мы разговариваем, подходит женщина с мусорным ведром. Она не может сдержать эмоций. «У меня дочка здесь живёт. Я хожу к ней практически каждый день и вижу эту картину, — делится она. — Иногда я наблюдаю, как люди прямо в бачки падают, только одни ноги торчат. Это не бездомные люди. Это кошмар! И мужчины здесь, и женщины, но большинство женщины. Это ненормально. Неужели люди заслужили такую жизнь на старости лет?»

Надо менять законы

После посещения помойки мы, в некотором замешательстве от увиденного, связались с супервайзером этой торговой сети Марией РЯБОВОЙ . Она рассказала, что проблема существует уже давно: «Раньше мусорные баки находились сразу же за продуктовым магазином, и мы туда выбрасывали продукты. Но после проверок мы вынуждены были перенести их в другое место. Уже даже закрывали крышки контейнеров на замок. Ничего не помогает — люди всё равно прорываются к просроченным продуктам». Мы спросили — можно ли сделать уценку в магазине на «просрочку» либо не выбрасывать их, а выносить и отдавать людям в руки, чтобы они хотя бы не рылись в помойке? «Нет, так сделать нельзя, — говорит Мария. — Просроченные продукты мы должны выбрасывать, это политика компании. Но мы постараемся вывозить их теперь в другое место».

Глас народа: что думают люди о проблеме

«Во всём мире просрочку магазины отдают благотворительным организациям — у нас же это запрещено. Надо менять законодательство по этому поводу, ведь действительно до трети продуктов вполне годных для употребления, но с формально истёкшим сроком годности идёт в мусор. А ведь можно ими было бы накормить и бездомных, и малообеспеченных без этого ковыряния в мусорных баках».

Александр Бикинеев

«Можно ведь придумать социальный магазин для нуждающихся, ведь в других странах эта проблема решена».

Алёна Плешкова

«Очень стыдно за нашу власть! До чего люди доведены, старики!»

«Не понимаю, чему вы удивляетесь. Давно в супермаркетах не были, не видели гнилых овощей-фруктов, которые за деньги продают? Вот поэтому пенсионеры и роются в контейнерах, выбирают что получше, в магазине то же самое — только за деньги».