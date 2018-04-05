Сажаем рассаду и готовим теплицу. Календарь садовода на апрель

Весенний день — год кормит. Какие подготовительные работы уже нужно проводить на своих дачных участках?

Календарь садовода на апрель для читателей «АиФ-Прикамье» подготовил Антон Лещёв, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоовощеводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции Пермского ГАТУ.

1 — 10 апреля

Овощеводы

Можно посадить на рассаду семена огурца, дыни, арбуза и низкорослых томатов для весенних теплиц. Высеваются на рассаду семена капусты кольраби, салата кочанного, базилика для выращивания в открытом грунте. В теплице и парниках можно рассыпать золу или торф для ускорения стаивания снега.

Цветоводы

Можно посадить семена однолетних цветов: астры однолетней, бархатцев, сальвии, петунии, лобелии, однолетнего георгина, годеции, циннии, виолы. Доставайте из хранилищ посадочный материал георгин и гладиолусов.

Садоводы

Проведите ревизию одревесневших черенков ягодных культур. Лучшее время для санитарной и формирующей обрезки плодовых деревьев. Займитесь побелкой штамбов и оснований скелетных сучьев плодовых деревьев для предотвращения солнечных ожогов.

10 — 20 апреля

Овощеводы

Сажайте на рассаду семена капусты белокочанной среднеспелой и свёклы для открытого грунта. Можно покрыть плёнкой парники и набить их навозом в качестве биологического обогрева. Положите клубни картофеля для озеленения. На грядах многолетних овощных культур (лук батун, щавель, спаржа и т. д.) рассыпьте золу или торф для ускорения стаивания снега, чтобы получить более ранний урожай.

Цветоводы

Разбросайте азотные удобрения на грядках с луковичными цветами (тюльпаны, нарциссы и т.д).

Садоводы

Время весенней прививки и перепрививки плодовых деревьев. Санитарная и формирующая обрезка плодовых деревьев и кустарников. Удалите почки и ветви, поражённые почковым клещом, на чёрной смородине. Можно побелить штамбы и основания скелетных сучьев плодовых деревьев и кустарников для предотвращения солнечных ожогов. Нарежьте одревесневшие черенки ягодных культур для размножения. Облейте кустарники горячей водой от вредителей.

20 — 30 апреля

Овощеводы

Посейте на рассаду семена томатов для открытого грунта. Покройте теплицы и парники плёнкой. Посейте семена холодостойких зелёных культур (редис, салат листовой, укроп и т. д.) в теплицу, парник и под временные укрытия из плёнки или укрывного материала в открытый грунт. Набейте бочки снегом. Подкормите грядку многолетних овощных культур.

Цветоводы

Посадите и пересадите многолетние цветы. Посейте в открытый грунт под временные укрытия семена однолетних цветов — васильков, гипсофилов, маков. А также сажайте семена фацелии, ноготков, сухоцветов, декоративных злаков.

Садоводы

Счистите отмершую кору со стволов, чтобы вместе с ней удалить яйца и куколки вредителей. Закрасьте или замажьте раны от обрезки и сломов, произошедших зимой. Отремонтируйте дупла, морозобоины, повреждения от мышей и зайцев. Это время окончания санитарной и формирующей обрезки плодовых деревьев и кустарников. Лучший срок для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Сгребают отмершие листья на грядках земляники. Обрабатывают деревья и кустарники от болезней и вредителей. Внесите удобрения под деревья и кустарники.