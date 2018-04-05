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Полиция Чусового просит помочь установить личность девушки из монастыря
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Полиция Чусового просит помочь установить личность девушки из монастыря 

АиФ Пермь 47 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» устанавливают личность неизвестной девушки. Она с декабря прошлого года проживает в монастыре Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женская пустынь (посёлок Верхне-Чусовские городки).
«Женщина представляется Зоей Владимировной Васильевой, 07.11.1998 года рождения, жительницей г. Саров. Приметы: рост 175 см, на вид 20-30 лет, среднего телосложения. Говорит с акцентом «южной России». Документов, удостоверяющих её личность, и средств сотовой связи у женщины нет», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Полиция просит всех, кто может помочь в установлении личности, звонить по телефонам: 8 (34256) 6-48-22, 8 (982) 456-43-19.
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