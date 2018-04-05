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В КЦ «Митино» пройдет мастер-класс по живописи
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В КЦ «Митино» пройдет мастер-класс по живописи 

Префектура СЗАО города Москвы 25 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Митино» для детей организуют бесплатный мастер-класс по живописи «Цветущая сакура». Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов учреждения Светлана Мухрина.
— Как можно понять из названия мастер-класса дети будут учиться рисовать сакуру, цветение которой вызывает восхищение у людей во всем мире, — пояснила Светлана Мухрина.
Мастер-класс пройдет в воскресенье, 8 апреля, по адресу: улица Митинская, дом 31, корпус 1. Начало занятия в 12.00. Вход свободный. Приглашаются все желающие в возрасте от шести лет и старше.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (495) 794-10-20.
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