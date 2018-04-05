Британцы создали общительного секс‐робота для одиноких женщин

Специалисты британской компании Realbotix представили секс‐робота по имени Генри. Его миссия — избавлять женщин от чувства одиночества, сообщил сайт SciencePost.

По словам директора компании-разработчика Мэтта Макмуллена, робот может пригодиться не только в спальне. Устройство умеет шутить, вести беседу и говорить комплименты.

У Генри шесть кубиков пресса. По желанию клиенток, можно изменить его рост, цвет глаз и другие параметры.

Создатели Генри утверждают, что его обладательницы смогут болтать с ним о фильмах и телешоу. При этом он будет цитировать стихи и любовные песни.

За возможность обрести такого друга женщинам предлагают заплатить от 11 до 15 тысяч долларов (633−833 тысячи рублей) в зависимости от комплектации.

Китайские разработчики пошли еще дальше и придумали секс-куклу, которая умеет выполнять массу полезных дел. Например, она может помыть посуду или сыграть на музыкальном инструменте. Таким способом жители Поднебесной хотят компенсировать нехватку женщин в стране.