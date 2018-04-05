Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь 

Звезда сериала «Воронины», несмотря на то, что лето в наши широты еще не пришло, опубликовала снимок в нежном летнем платье. Правда, сфотографировалась она при этом на улице.
Легкий наряд из кружева обладает довольно откровенным вырезом, а потому бюстгалтер под него не наденешь. Многие оценили смелый выход актрисы, но также звезда получила в свой адрес в свой адрес и ряд негативных отзывов. Во-первых, не все оценили неоправданный риск с тем, чтобы позировать на холоде ради красивого снимка.
Во-вторых, некоторым показалось, что грудь Екатерины Волковой не настолько идеальна, чтобы демонстрировать ее столь откровенно. В результате появились комментарии вроде:
«Фотография красивая, но кое-что висячее весь вид портит».
В-третьих, не все оценили внезапную страсть Волковой к оголению:
«Можно было по скромнее одеться простите меня конечно».