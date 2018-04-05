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В провинции Гуандун выявлены случаи ввоза изделий из находящихся под угрозой исчезновения животных
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В провинции Гуандун выявлены случаи ввоза изделий из находящихся под угрозой исчезновения животных 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гуанчжоу, 5 апреля /Синьхуа/ — Гуанчжоуская таможня /провинция Гуандун, Южный Китай/ в последнее время выявила несколько случаев, связанных с незаконным ввозом в страну продукции из редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, включая изделия из бивня слона, партию высушенных морских коньков, рога сайгака и зубы кашалота.
28 марта сотрудниками данной таможни был задержан мужчина, пытавшийся провезти спрятанные в шоколаде изделия из бивня слона. Как выяснилось, задержанный предварительно растопил шоколад, поместил в шоколадную массу изделия, снова ее заморозил и упаковал.
28 и 29 марта соответственно было изъято около 4660 гр. высушенных морских коньков, которые один турист спрятал под пищевые продукты в своем багаже, а также было обнаружено две пары рогов сайгака весом примерно 1360 гр.
На днях также было изъято 23 зуба кашалота чистым весом 3530 грамм, которые один турист хотел провезти в банках с сухим молоком.
В настоящее время по всем вышеупомянутым случаям ведется дальнейшее расследование. -0-
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