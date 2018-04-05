Сечин готовил спальню для господина

Государственные отрицания

Напомним, что официально на левом берегу Енисея в 50 км от Красноярска дочерняя компания «Роснефти» АО «Ванкорнефть» строит себе спортивно-оздоровительный комплекс. На самом же деле никаким спортивным комплексом там не пахнет, а пахнет, по данным ЦУР, возведением почти за 9 млрд рублей новой резиденцией главы «Роснефти» с возможностью охоты для Игоря Сечина на полюбившихся ему маралов, а для президента Владимира Путина — рыбалки с енисейских берегов.

Фото ЦУР Эту информацию категорически опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . «Никакие новые резиденции для президента не строятся. Тем более, они не могут строиться за счет компаний», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС

В «Роснефти» также отрицают, что глава компании Игорь Сечин возводит для Путина какие-то резиденции. При этом официальный представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев назвал расследование пародией, основанной на ненадежных источниках, передает «Эхо Москвы»

Но, как утверждают в ЦУР, и Песков, и Леонтьев лукавят, поскольку у журналистов появились новые документы, подтверждающие, что «под Красноярском строится совместная резиденция для глав России и „Роснефти“».

Схемы как доказательства

В опубликованном ранее расследовании сообщалось, что генподрядчик строительства «Итал Инжиниринг Интернешнл» в портфолио на своем сайте откровенно назвал главный дом «частным жилым домом в Сибири» площадью 2 880 кв. м. и выложил несколько эскизов. Сразу после выхода фильма ЦУР сайт генподрядчика перестал работать.

Однако с журналистами связался инженер, занимавшийся разработкой проектной и рабочей документации по сетям связи для резиденции, и к имеющимся скриншотам с сайта генподрядчика добавились новые схемы и планы строительства. «Данный проект фигурировал везде как городок для участников зимней универсиады в Красноярске, которая пройдет в 2019 году. Но как вы увидите на сводном плане, нет ни одного спортивного или оздоровительного комплекса!», — отмечает специалист.

Изображение с сайта МБХ-Медиа

Инженер передал ЦУР планы всей территории комплекса и подробный план устройства главного дома. «Этот план совпадает с эскиз-проектом особняка с панорамным видом на залив, который был выложен на сайте генподрядчика», — утверждают авторы расследования.

Планы господина

Согласно предоставленному ЦУР плану, все северное крыло здания предназначено для размещения одного человека, которого на чертежах называют master (с англ. — господин). Для господина в доме планируется отдельная спальня (master bedroom) с гардеробной и балконом. В этом же крыле располагается студия с большим столом на десять человек и барной стойкой. А между спальней и студией — ванная комната с джакузи.

Изображение с сайта МБХ-Медиа

«От покоев господина длинный коридор ведет в холл, в центре которого планируется зимний сад, а сбоку — большая гардеробная. Из холла можно попасть в центральную часть здания. Там будет гостиная с обеденной и каминной зонами и двумя верандами. Рядом с обеденным столом — комната для прислуги. В другой части дома друг за другом располагаются три гостевые спальни, скромнее хозяйской, но со всем необходимым — отдельными гостиными и уборными. Еще треть дома посвящена оздоравливанию господина: там будет 25-метровый бассейн, сауна, турецкая баня, массажные комнаты, зона отдыха и длинная веранда для принятия солнечных ванн. Около главного дома расположена пристройка для охраны господина с общей спальней на три койко-места, рубкой наблюдения за входом и комнатой для хранения оружия», — комментируют план журналисты.

По словам инженера, план постоянно менялся, со стороны генерального архитектора проекта и заказчика постоянно поступали новые требования и «хотелки». В новых документах видно, что на территории резиденции планируется построить большой административный блок и не одну вертолетную площадку, а две — на три посадочных места. Для охраны предусмотрен дом в три этажа. «Целая казарма», — отмечает инженер.

Он утверждает, что за свою работу должен был получить 100 тыс. рублей. Несмотря на то что из-за постоянных корректировок стоимость его работы возросла до 300 тыс. рублей, ему их никто не заплатил, хоть и обещали, объяснив это «проблемами с заказчиком». Инженеру дали лишь 50 тысяч наличными.

Впрочем, по данным ЦУР, после того, как Игорь Сечин посетил объект и оказался недоволен качеством выполненных работ, стройку заморозили. При этом, люди, работавшие на строительстве, с которыми общались журналисты, боятся говорить как о самом объекте, так и о причине заморозки.