Автостопом по эпохам: новая кампания Citro?n рассказала о свободе и развитии бренда

Девиз Inspired By You, под которым Citroën выпускает свои последние имиджевые кампании, был объявлен в 2016 году и призван популяризировать инновационные идеи, которые улучшат жизнь автолюбителей.

В рамках новой кампании Citroën вдохновляется жаждой свободы, присущей клиентам бренда.

Ролик, опубликованный на официальном канале Citroën накануне, переносит главного героя и зрителя в разные эпохи, которые застал бренд, развиваясь с 1919 года. Полутораминутное видео — это история о человеке, путешествующем автостопом, о свободе и о том уровне комфорта, который предоставляют автомобили Citroën любой марки в любое время.

Под песню «Take the long way home» Роджера Ходжсона автостопщик путешествует на культовом Citroën 2CV, на кабриолетах, фургонах и внедорожниках бренда, на современных авто.

Съемки рекламного ролика проходили в Испании. В digital и ТВ будут продвигаться его полная, а также 30, 45 и 60-секундные версии. Кампания стартует во Франции, Нидерландах, Испании, Бельгии, Италии, Швейцарии, Германии, Португалии, Великобритании и Польше.

«Citroën остается популярным брендом вот уже почти 100 лет, потому что мы вдохновляемся жизнью обычных людей разных поколений: от студента в 2CV или C1, до Президента Республики в CX или C6.

Спустя два года после старта новой имиджевой кампании «CITROËN INSPIRED BY YOU» мы представляем новый бренд-фильм, который посвящен знаковым автомобилям, сформировавшим наше наследие. Ведь Citroën всегда предугадывал ожидания автовладельцев. Наш подход отражен и в наших современных моделях с их уникальным дизайном и лучшим уровнем комфорта в своём классе!", — рассказывает Арно Беллони, старший вице-президент по маркетингу и коммуникации Citroën.

Возглавлял съемочную группу французский режиссер Франсуа Руссле, ранее работавший с брендами Nike, AXE, Diesel, а также снимавший клипы многих известных артистов, в том числе — The Rolling Stones.