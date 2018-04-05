Свобода в истине. Священник о том, почему путают христианство и язычество

В 90-е годы люди массово шли в церковь, в 2000-е в обществе появились антицерковные настроения. Какое сегодня отношение к религии, зачем люди идут в храм божий и почему готовы с кулаками отстаивать веру? На эти и другие непростые вопросы ответил настоятель прихода Феодоровской иконы Божией Матери протоиерей Александр Сорокин

Агрессивные язычники

Ксения Якубовская , SPB.AIF.RU: — Александр Владимирович, с чем молодёжь и старшие поколения идут в церковь?

Протоиерей Александр Сорокин: — По большому счёту у всех одни и те же вопросы экзистенциального характера: кто я, для чего в этом мире, как жить? Мы много времени уделяем, объясняя богослужение, но это внешняя ритуальная часть. А людей волнует применение этих знаний — как общаться с другими и строить отношения в семье, в обществе, на работе, что делать в той или иной ситуации.

— Некоторые считают себя православными, ходят в церковь, участвуют в крестных ходах, но призывают к войне, агрессивны к инакомыслию. Как это сочетается?

— Агрессия, желание уничтожить противника, нетерпимость — это антихристианские вещи. В Евангелии есть такой эпизод — ученики предложили Христу истребить огнём с неба город, который отказался его пускать. На что Иисус ответил, что «пришел не губить души человеческие, а спасать». Важно радоваться не силе и возможности уничтожать несогласных, а тому, чтобы другие познали истину. Вера не означает, что можно оскорблять, бить и унижать тех, кто выбрал другой путь. Люди напускают на себя православный вид, но их поведение никак не состыкуется с проповедями Христа.

— Не поэтому ли для них Бог — исполнитель желаний? Если поставить свечу, помолиться, то поможет, а если даров недостаточно, то покарает…

— Ещё Николай Лесков сказал: «Русь крещена, но не просвещена». Мы до сих пор имеем дело с язычеством. Христианство — это преодоление не безбожия, а ложной религиозности. Попытка разобраться, кем же на самом деле является бог, в которого я верую — механизмом, который выдаёт блага взамен на подношения, или это некто иной? Важно, чтобы вера, религия стали не поклонением идолу. Свобода — это ценность, которая проповедуется христианством в первую очередь. Порой кажется, что в церкви много запретов и правил, но здесь надо различать главные и второстепенные вещи. Поэтому одна из ключевых установок — просвещать людей. Другой вопрос, как это реализуется в разных храмах. Кто-то относится к этому безразлично, а кто-то видит в этом свою главную задачу.

— Трансформировались ли со временем представления о грехе? К примеру, можно ли сейчас влюблённым жить до брака?

— Общество сильно изменилось с того времени, как создавались каноны. Это оказало влияние и на брачную этику. Но несмотря ни на что ценностями остаются порядочность и верность взаимоотношений. Основные понятия греха прежние и с человеческой этикой не идут в разрез. Многие приходят в церковь, чтобы повенчаться после нескольких или даже многих лет жизни в зарегистрированном браке. И это совсем не значит, что до этого они жили во грехе.

«Адвокаты» Бога

— Когда происходят такие трагедии, как в Кемерово, то многие спрашивают, как Господь допустил такое? Почему не карает зло?

— Этим задаются как те, кого беда коснулась непосредственно, так и те, чьё сердце содрогается от чужого горя. В религиозной философии есть даже такое понятие как теодицея — стремление «оправдать» Бога в ответ на обвинение в том, что он не может ничего поделать со злом, правящим в мире. Верующие люди часто пытаются взять на себя роль адвокатов Бога. А священнослужителей многие воспринимают как своеобразных его «пресс-секретарей».

Эти вечные вопросы формулировали и философы, и писатели. Здесь невозможно дать исчерпывающего успокоительного ответа. В Библии, в Евангелии, а значит, в церкви даётся только лишь надежда на ответ, точнее, на то, что этот ответ будет благой и замечательный. Конечно, «всего лишь» надежда не всех удовлетворяет. Но альтернатива этому — полная безысходность.

— Скоро Пасха. Как сохранить стойкость духа, учитывая недавнюю трагедию? Можно ли позволить себе печаль в Светлый праздник?

— По большому счёту, смысл Пасхи невозможно понять без вхождения в опыт Страстной недели. Особенно в великий четверг и в великую пятницу, когда мы вспоминаем распятие Христово. Христос на кресте — это олицетворение невинности и безгрешности, он — жертва зла, которое царит в мире. Это и есть Страстная седмица. Пасху невозможно оценить без этого, иначе её радость не полна.

— Христианство учит прощать, но как терпеть агрессию, зло несправедливость?

— Никто не запрещает людям защищать себя, противостоять злу, исправлять несправедливость. Важно делать это с умом. Как сказано в Евангелии, надо быть простым, как голубь, и мудрым, как змей. Иногда приходится применять жёсткость и даже порой силу. Но делать это так, чтобы зло и страдания не множились в мире.

— В чём миссия Церкви сегодня — клеймить грешников или вербовать души?

— Просвещение, как я уже сказал. Нести знание о Евангелии, проповедать, как жить в этом мире, как общаться с людьми. Задача священников — уметь вести диалог, слушать и адекватно отвечать. Не громить с позиции знания истины, а найти общий язык. Человек обращается с похожими вопросами, хотя может формулировать их по-разному. Нужно их понять и ответить.