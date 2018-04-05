Блогер Денис Жабкин: Бальнеологическая лечебница после реставрации

Предлагаю посмотреть на водолечебницу «Серные воды» в день открытия после реставрационных работ.

Работы выполнялись реставрационно-строительной компанией ООО «РСК-Наследие». Пройдёмте внутрь.

На открытии главными лицами были губернатор и главный врач 9 горбольнице. Именно к ней теперь относится лечебница. Парадная лестница. Лепнину удалось открыть и отреставрировать частично.

Вместо ординаторской теперь учебный кабинет кафедры ЛФК, спортивной медицины и физиотерапии. Вместо конференц-зала над фойе теперь зал механотерапии. Правда во время открытия здесь раздавали конфеты с чаем.

Гидромассажный стол. Зал лечебной физкультуры. Демонстрировал оборудование заведующий кафедрой ЛФК, спортивной медицины и физиотерапии профессор Владимир Владимирович Храмов.

Шведская стенка. Кинезиотерапевтическая установка «Экзарта». Многофункциональные тренажёры. Аппараты для разработки суставов. Гидромассажная ванна. Зона отдыха. За ней зона саун. Соляная сауна. Кедровая бочка». Душ Шарко. Циркулярный душ. Стандартные душевые. Теперь индивидуальные. Банк грязи. Кабинеты грязелечения. Индивидуальные душевые кабины тут же.

Есть и дневной стационар. Комнаты мало чем отличаются от отеля (ВИП-палаты)!Бальнеолечебница рассчитана на приём 3500 пациентов с комплексными программами реабилитации в год. До 300-400 человек в день.

Фото: автора