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Российским заключенным придется самим доставать себе еду
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Российским заключенным придется самим доставать себе еду 

Legal.Report 2 часа назад
Фото: Legal.Report
Российские власти намерены пересмотреть подход к организации процесса питания содержащихся в СИЗО и колониях заключенных. Из тюремных столовых пропадут бытовавшие там веками «классические» бачки и кастрюли, а в процесс раздачи пищи будет внесен существенный элемент самообслуживания. Это предусматривается проектом приказа ФСИН России, в котором основательно обновлены нормы и порядок обеспечения пенитенциарных учреждений хозяйственной продукцией.
Как отмечает ФСИН, технология приготовления и приема пищи подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в учреждениях УИС нуждается в усовершенствовании. Появление же у продовольственной службы новых образцов техники и имущества приведет к «сокращению устаревших по своим техническим характеристикам видов». При этом применяемые современные материалы позволят основательно увеличить срок эксплуатации кухонных и столовых предметов — что сэкономит бюджетные средства.
В частности, «потребность в бачках (кастрюлях), чайниках и подставках под них» при оборудовании тюремных столовых линиями раздачи пищи «сведется к нулю». При этом средний срок эксплуатации данных предметов — примерно 3,5 года против 8 лет у раздаточной линии сопоставимой стоимости, если рассчитывать на то же количество питающихся.
ФСИН ратует также за широкое использование в исправительных учреждениях и СИЗО столовой посуды из коррозионно-стойкой стали. По ее расчетам, тарелки, миски и кружки из «нержавейки» способны прослужить порядка 5 лет, а аналогичные изделия из пластмассы и алюминия — лишь 2 года. К тому же посуда нового типа «имеет эстетически лучший внешний вид» и на ней практически не образуются сколы, трещины и царапины. Последнее обстоятельство «полностью исключает возможность создания благоприятной среды для развития вредоносных бактерий и микробов».
Между тем, в исправительных колониях, тюрьмах и СИЗО вилки и чайные ложки по-прежнему вовсе не положены, а ножи (с закругленным концом) выдаются только в СИЗО и только на время приема пищи.
Замену посуды и оборудования на новые образцы предложено вести постепенно — по мере истечения установленных сроков эксплуатации находящегося «в строю» имущества.
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