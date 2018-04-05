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Тренировки по скандинавской ходьбе проходят еженедельно в Балашихе
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Тренировки по скандинавской ходьбе проходят еженедельно в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил инструктор‐методист клуба скандинавской ходьбы «Энтузиаст» Александр Ильин.
Занятия по скандинавской ходьбе для жителей Балашихи мы проводим каждую неделю по средам и четвергам в  эко-парке
«Пехорка» с 13:30 до 15:30 часов. Присоединиться к тренировкам может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки
Александр Ильин.
Он добавил, что занятия проходят бесплатно. Тренировки клуба посещают в основном люди пенсионного возраста, которые привлекают к занятиям своих внуков. Тренировку начинают с зарядки, которая включает в себя наклоны в стороны, назад и вперед, растяжку ног и приседания.
Клуб скандинавской ходьбы «Энтузиаст» работает в Балашихе с 2012 года на базе спортивного комплекса «Метеор». В клубе состоят более 120 человек в возрасте до 86 лет.
Скандинавская ходьба — вид физической активности, в котором используется определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. При правильной техники выполнения такой ходьбы тренируются почти все группы мышц, улучшается работа
сердечно-сосудистой
и дыхательной системы, нормализуется кровеносное давление, тренируется выносливость и улучшается осанка.
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