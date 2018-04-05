Тренировки по скандинавской ходьбе проходят еженедельно в Балашихе

Об этом сообщил инструктор‐методист клуба скандинавской ходьбы «Энтузиаст» Александр Ильин.

Занятия по скандинавской ходьбе для жителей Балашихи мы проводим каждую неделю по средам и четвергам в эко-парке

«Пехорка» с 13:30 до 15:30 часов. Присоединиться к тренировкам может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки

Он добавил, что занятия проходят бесплатно. Тренировки клуба посещают в основном люди пенсионного возраста, которые привлекают к занятиям своих внуков. Тренировку начинают с зарядки, которая включает в себя наклоны в стороны, назад и вперед, растяжку ног и приседания.

Клуб скандинавской ходьбы «Энтузиаст» работает в Балашихе с 2012 года на базе спортивного комплекса «Метеор». В клубе состоят более 120 человек в возрасте до 86 лет.

Скандинавская ходьба — вид физической активности, в котором используется определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. При правильной техники выполнения такой ходьбы тренируются почти все группы мышц, улучшается работа

сердечно-сосудистой

и дыхательной системы, нормализуется кровеносное давление, тренируется выносливость и улучшается осанка.