Во время каникул ребята посетили шоколадную фабрику

3 апреля во время каникул ученики 8 «А» и 8 «Б» классов сходили на кондитерскую фабрику. Об этом сообщается на сайте школы № 1161.

Сначала ребятам рассказали историю создания фабрики. Школьникам рассказали, откуда пошло название «шоколад», основные элементы шоколада, кто «изобрел» это вкусное изделие.

Затем была дегустация шоколадных конфет фабрики. Пройдя по цехам, ребятам объясняли как работают станки, для того чтобы получился вкусный шоколад, который мы пробовали. В конце экскурсии получили сладкий подарок.

Такая сладкая экскурсия запомнится многим и надолго.