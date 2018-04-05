Ещё
Во время каникул ребята посетили шоколадную фабрику
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во время каникул ребята посетили шоколадную фабрику 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
3 апреля во время каникул ученики 8 «А» и 8 «Б» классов сходили на кондитерскую фабрику. Об этом сообщается на сайте школы № 1161.
Сначала ребятам рассказали историю создания фабрики. Школьникам рассказали, откуда пошло название «шоколад», основные элементы шоколада, кто «изобрел» это вкусное изделие.
Затем была дегустация шоколадных конфет фабрики. Пройдя по цехам, ребятам объясняли как работают станки, для того чтобы получился вкусный шоколад, который мы пробовали. В конце экскурсии получили сладкий подарок.
Такая сладкая экскурсия запомнится многим и надолго.
Южное Бутово: последние новости
Свыше 3,5 млн куличей и кексов испекут столичные хлебозаводы к Пасхе В школе № 1368 состоялся необычный показ мод Дети регулярно встречаются с «интересными людьми»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семенович похудела в самых неожиданных местах28
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье46
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад1
Волочкова показала фото в семейных трусах82
Тест: почему у вас на самом деле что-то болит?15
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение