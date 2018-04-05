Птицефабрики региона справляются с «предпасхальным» спросом

Птицефабрики Ленинградской области ежедневно поставляют в розничные магазины региона 8,5 млн штук яиц. Фабрики «Синявинская» и «Роскар» не только поставляют свою продукцию в региональные магазины, но и в страны ЕС , СНГ и Ближнего Востока

Сегодня региональные птицефабрики производят 7% всех яиц в России и 72% яиц СЗФО. Отметим, что потребности жителей региона в период перед Пасхой «перекрыты» на 672%.

В Ленинградской области расположены крупнейшие яичные птицефабрики страны: «Синявинская» — 1,3 млрд штук яиц в 2017 году (первое место в РФ) и «Роскар» — 1,1 млрд штук.

Ленинградская область — единственный регион России, входящий в первую тройку и по яичному, и по мясному птицеводству. По итогам 2017 года занимает 1 место в РФ по производству яиц — 3,2 млрд штук, второе место по поголовью птицы — 30,6 млн голов и третье место по производству мяса птицы в сельхозорганизациях — 310 тыс. тонн.