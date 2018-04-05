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Птицефабрики региона справляются с «предпасхальным» спросом
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Птицефабрики региона справляются с «предпасхальным» спросом 

Ivyborg.ru 1 час назад
Птицефабрики Ленинградской области ежедневно поставляют в розничные магазины региона 8,5 млн штук яиц. Фабрики «Синявинская» и «Роскар» не только поставляют свою продукцию в региональные магазины, но и в страны ЕС, СНГ и Ближнего Востока
Сегодня региональные птицефабрики производят 7% всех яиц в России и 72% яиц СЗФО. Отметим, что потребности жителей региона в период перед Пасхой «перекрыты» на 672%.
В Ленинградской области расположены крупнейшие яичные птицефабрики страны: «Синявинская» — 1,3 млрд штук яиц в 2017 году (первое место в РФ) и «Роскар» — 1,1 млрд штук.
Ленинградская область — единственный регион России, входящий в первую тройку и по яичному, и по мясному птицеводству. По итогам 2017 года занимает 1 место в РФ по производству яиц — 3,2 млрд штук, второе место по поголовью птицы — 30,6 млн голов и третье место по производству мяса птицы в сельхозорганизациях — 310 тыс. тонн.
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