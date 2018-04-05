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Во Франции мужчина попал в тюрьму, написав 4,5 тысячи sms экс-возлюбленной
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Во Франции мужчина попал в тюрьму, написав 4,5 тысячи sms экс-возлюбленной 

РИА Новости 1 час назад
ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Жителя Франции приговорили к году тюремного заключения после того, как он, не справившись с расставанием с любимой женщиной, за пять месяцев отправил ей 4,5 тысячи сообщений, передает в четверг газета Depeche.
Пара встречалась полтора года — с 2015 по 2017 год.
"Мужчина, ревнивец по натуре, не выдержал разрыва отношений. По данным его телефона, в период с сентября 2017 года по февраль 2018 он 416 раз звонил своей бывшей, отправил ей 317 mms-сообщений и 4252 смсок", — говорится в публикации.
Отверженный любовник пытался увидеться с женщиной своих грез лично, для чего в ночь на 22 февраля пробрался к ней домой, уложил ее в постель и удерживал ее руки, не давая позвонить в полицию.
"Она была создана для меня. Я верующий, она родилась 25 декабря, как Иисус Христос. Как и я, она левша и дислексик. Я был очарован ей", — сказал он на суде.
На ремарку судьи о том, что «любовная болезнь явление достаточно распространенное, а этот случай — уже домогательство», мужчина ответил, что чувства были сильнее его.
Решением суда Тулузы страстного француза приговорили к 1,5 годам тюрьмы, из них шесть месяцев — условно. Также ревнивцу предписано излечить биполярное расстройство и запрещено приближаться к своей возлюбленной.
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