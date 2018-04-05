«Просвирки вкуснее пирожных»: многодетная семья из Костромы раскрыла секреты счастливой Пасхи

Читаем про разные системы воспитания, обращаемся за консультациями к психологам, а между тем все давным давно известно. Просто надо прислушиваться к лучшему в своей душе и опыту, доставшемуся от любимых родных людей. О таких сейчас говорят: православная семья, пишет «Народная газета». Главе семьи Цверкун — 37, супруге — 36. Старшей дочке Кате — 13, средней Саше -12, младшей Ане — 7 и сыну Коле — 4. Все очень симпатичные и современные. Честно сказать, впервые встречаю такую красивую стройную, да чего там, эффектную многодетную маму. Хоть на обложку глянцевого журнала! Между тем чего-чего, а глянца в этой семье нет никакого — ни в отношениях, ни в мечтах. Зато есть главное — тепло и любовь. Юрия, уроженца Одессы, привело в наш город желание учиться в Костромской духовной семинарии. Он вырос в обычной советской семье, но благодаря бабушке, глубоко верующей и воцерковленной, в его жизни были не только футбол, мальчишеские потасовки, занятия в кружках, но и ежевоскресное посещение храма, исповедь и причастие, а позднее — помощь батюшке в церкви. И какие дорогие воспоминания:

Я ждал воскресенья, когда бабушка Анна брала меня с собой на службу, как праздника. Причащался Таинств Христовых, а просвирочки мне казались вкуснее пирожных и шоколадных конфет. Бабушка меня в этот день баловала — водила в пельменную…

А вот Марина из рода потомственных священнослужителей, немало претерпевших в минувшие богоборческие времена. Детство и взросление в христианской среде — это то, что питает и учит до сих пор. Одно только вот это воспоминание как охранная грамота на всю жизнь: «Ночью бывает проснёшься и откроешь глаза — папа стоит на коленях и молится. Вроде бы перевернулась на бок и заснула, а на самом деле — закладка на всю жизнь» (отец Марины — протодиакон Богоявленского кафедрального собора г. Костромы о. Сергий Мальцев). Закладкой на жизнь стали и материнские слова: «Если был на службе и не слышал Евангелие, то служба тебе не зачлась». И теперь уже Марина приговаривает-напоминает своим детям: «На службу, на службу, на Евангелие!» Молодая многодетная мама размышляет о важности этого седьмого воскресного дня недели, когда всей семьёй посещают храм, стоят службу. «Сейчас и детям тяжело. Современный мир очень суетен, дел много — времени мало. Но когда приходишь в храм, то попадаешь в совершенно иной мир, где можно побыть наедине со своей душой, заглянуть внутрь себя. И дети это тоже чувствуют». Она изначально знала, что будет многодетной матерью. Так воспитана. Понимала и то, что придётся полностью посвятить себя семье, а не гнаться за карьерным ростом. Конечно, в этой семье есть традиция отмечать Пасху. В храм всегда наряжаются в самое красивое. На стене висит фотография, на которых их девочки запечатлены в длинных белоснежных платьях и милых ажурных шляпках на головках. Вспоминают, что так они стояли два года назад на пасхальной службе и батюшка тогда прилюдно их похвалил. Марина не скрывает, что ей всегда нравился облик великих княжен Романовых и то, как они выглядели, может и сейчас служить нам примером. Ибо там изящество и простота были были сплетены воедино. О семье Цверкун читайте здесь.